La Possession : Les gendarmes à la recherche des deux bons samaritains

Un homme est recherché par les gendarmes. Lundi, alors qu'il venait de racketter quatre mineurs au skate parc de La Possession, un individu a été intercepté par des coureurs qui passaient par là et l'ont obligé à rendre les téléphones volés. Mais l'auteur des vols a réussi à s'enfuir et les joggeurs ont quitté les lieux avant l'arrivée des gendarmes

Les gendarmes de la brigade de La Possession sont à la recherche des protagonistes d’une affaire rocambolesque. Il est midi passé, ce lundi, lorsque quatre mineurs qui se trouvent au niveau du Skate Parc de Moulin Joli sont abordés par un individu cagoulé.

Ce dernier exige les téléphones portables des jeunes et en arrache deux des mains de ses victimes.

Deux coureurs qui passaient par là voient la scène et interceptent l’agresseur. Ils le mènent à rendre un des téléphones volés. Mais le racketteur arrive à s’enfuir. Les deux bons samaritains ne restent pas plus longtemps et ne sont plus sur place lorsque les gendarmes arrivent.

Les enquêteurs sont à la recherche des deux joggeurs afin de recueillir leurs témoignages. Il leur est demandé de prendre contact avec la brigade de gendarmerie de La Possession au 0262 42 00 47 ou d’appeler le 17 en dehors des heures ouvrables.