La lettre de Jean-Luc Poudroux aux électeurs

Chères électrices,

Chers électeurs,

Nous sommes près de 8 millions de Françaises et de Français à avoir voté pour la liste du Rassemblement National aux dernières élections européennes. Je tiens à remercier chaque Réunionnaise, chaque Réunionnais d’avoir contribué à créer ce formidable élan d’espoir pour l’Europe, pour la France, pour La Réunion. Ces résultats marquent aussi la fin de 7 ans de macronisme, une politique brutale et sourde aux souffrances quotidiennes des Français malgré ses nombreux messages, ses nombreux avertissements envoyés au président de la République. Le mouvement des Gilets Jaunes, la contestation de la réforme des retraites, le refus d’envoyer des troupes au sol en Ukraine, Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs n’entendent rien, n’écoutent personne. Ça suffit !

Les Français, les Réunionnais n’en peuvent plus de tant d’insécurité dans les rues de France et d’Outre-mer.

Les Français, les Réunionnais n’en peuvent plus d’une politique migratoire passoire.

Les Français, les Réunionnais n’en peuvent plus de subir inflation sur inflation, crise sur crise.

Il est temps d’agir et de voter utile !

Depuis qu’Emmanuel Macron est président de la République, la France a dépassé les 3.000 milliards d’€ de dettes.

Depuis qu’Emmanuel Macron est président de la République, l’immigration n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui avec en moyenne 274 000 personnes chaque année qui bénéficient d’un titre de séjour.

Depuis qu’Emmanuel Macron est président de la République, la sécurité des personnes et les atteintes aux biens se sont fortement dégradées.

Il est temps de confirmer votre confiance au Rassemblement National !

Je veux rassurer les électrices et les électeurs de la 7e circonscription en leur disant que le Rassemblement National est un parti républicain, respectueux des lois et de notre constitution française. J’en veux pour preuve la déclaration du Premier ministre Gabriel Attal qui affirmait le 5 février 2024 devant le Parlement que le Rassemblement National fait en effet partie de « l’arc républicain ». Et aujourd’hui, en pleine campagne des législatives anticipées, ils nous diraient le contraire ?

Chères électrices, chers électeurs de la 7e circonscription, le moment est venu de voter pour le Rassemblement National ce dimanche 30 juin 2024.

Parce que c’est votre façon à vous d’en finir une bonne fois pour toutes avec la politique de M. Macron et de faire barrage à l’extrême gauche de M. Mélenchon.

Avec une majorité absolue à l’Assemblée nationale, donnez au Rassemblement National une vraie chance de remettre de l’ordre dans les politiques d’immigration, de sécurité et de pouvoir d’achat

des Réunionnaises et des Réunionnais.

Dimanche 30 juin 2024, je compte sur vous !

Jean-Luc POUDROUX

Candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024

7e circonscription de La Réunion