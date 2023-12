La Fédération de Surf de l’Océan Indien voit le jour : Une nouvelle ère pour le surf dans la région

Communiqué

Aujourd’hui marque un tournant majeur dans le monde du surf de la région de l’Océan Indien avec la création officielle de la Fédération de Surf de l’Océan Indien. Cette initiative ambitieuse vise à unir les passionnés de surf, à promouvoir l’excellence sportive, et à favoriser le développement du surf dans la région.

Lancement officiel à l’Assemblée Générale Constitutive

L’Assemblée Générale Constitutive, qui se tiendra le 16 décembre 2023 de 13h à 18h à la Base Nautique de l’Ouest de Saint-Gilles-les-Bains. L’événement réunira des représentants de la Fédération Mauricienne de Surf, de la Fédération Française de Surf, de la Ligue Réunionnaise de Surf, ainsi que d’autres acteurs clés du monde du surf.

Objectifs et Vision de la Fédération

La Fédération de Surf de l’Océan Indien a pour mission de promouvoir le surf en tant que sport de compétition, de loisir et d’éducation. Les objectifs clés incluent le renforcement de la performance sportive à l’échelle internationale, le développement de programmes sociaux et éducatifs, ainsi que la formation et l’échange de savoir entre les professionnels du surf.

Points forts de la Fédération :

– Unir les différentes communautés de surf de la région.

– Favoriser des compétitions internationales de haut niveau.

– Mettre en place des programmes éducatifs axés sur la jeunesse.

– Faciliter les échanges et la formation entre les acteurs du surf.

La Fédération de Surf de l’Océan Indien appelle à la participation active de tous les passionnés de surf, des entreprises locales et des organismes gouvernementaux pour soutenir et contribuer à la réussite de cette initiative.