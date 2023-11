Journée mondiale du diabète : 13 % de Réunionnais adultes concernés

Ces données sont issues de travaux menés, au niveau local, par l’ORS dans le cadre du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète (PRND), et au niveau national, de la publication par Santé Publique France de deux études, dont une étendue pour la première fois aux Départements et Régions d’Outre-Mer.

À La Réunion comme dans les autres DROM, la prévalence du diabète de type 2 est particulièrement élévée et les complications chroniques y sont plus fréquentes. En 2021, la prévalence du diabète connu concerne 13,6% des réunionnais adultes de 18 à 85 ans, soit plus du double de l’Hexagone (5,7%). S’y ajoutent 2,9% de personnes déclarant un « petit diabète ».

Par rapport aux autres territoires, la situation réunionnaise se caractérise par une sur-représentation des femmes, un niveau socio-économique plus défavorable des personnes atteintes, une fréquence plus élevée des complications du diabète et une entrée plus jeune dans la maladie .

Au-delà des constats partagés avec les autres DROM, les études permettent de dégager des particularités pour La Réunion, et justifient la plus-value, soulignée par Santé Publique France, du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le diabète (PRND), qualifié d’ « initiative locale prometteuse ».

Ces nouvelles analyses vont permettre de réajuster la politique régionale au travers du prochain PRND 2024-2028 pour mieux prévenir le diabète et ses complications.

À l’occasion de la journée mondiale du 14 novembre, les partenaires et acteurs de santé proposent de nombreuses actions dans toute l’île afin de sensibiliser, toujours et encore, la population et de maintenir la mobilisation de tous.