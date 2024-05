Johanne Defay éliminée à Tahiti

À deux mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Réunionnaise Johanne Defay a échoué lors de la compétition du Tahiti Pro qui se déroule actuellement. Comme lors des deux précédentes éditions, elle ne parvient pas à franchir le tour de repêchages (9e place au général).

La Tahitienne Vahine Fierro a fait le spectacle sur la vague de Teahupo’o où elle a remporté la série 2 du premier tour du Tahiti Pro (22-31 mai) devant l’actuelle n.1 mondiale américaine Catlin Simmers et l’Australienne Tyler Wright, avec un des plus beaux tubes de la journée (9,33 pts). Johanne Defay a quant à elle déjà terminée sa compétition. Comme lors des deux précédentes éditions, elle ne parvient pas à franchir le tour de repêchages (9e place au général).

Coachée par Jérémy Florès, le manager terrain de l’équipe de France, Vahiné Fierro qui surfait de toutes nouvelles planches a notamment pris un énorme tube noté 9,33 pts et s’impose avec la manière pour passer en quarts de finale, signant la deuxième meilleure note et le meilleur total (16,13 pts) de ce premier tour. En quarts de finale, très certainement ce dimanche, elle sera opposée à l’Australienne Molly Picklum, n.3 mondiale, finaliste à Pipeline et et vainqueur du Sunset Pro en début d’année. Deux fois demi-finaliste de la compétition (2022 et 2023), Fierro veut marquer les esprits à 60 jours des Jeux Olympiques.

Pour Johanne Defay, les années se suivent et se ressemblent à Teahupo’o. La Réunionnaise est déjà out après avoir pris la 3e place de sa série du premier tour puis perdu en repêchages face à Wright. Elle est pourtant en nette progression sur une vague qu’elle tente de maîtriser depuis plusieurs mois en vue des JO de juillet prochain. En témoigne son tube (8,83 pts) en repêchages, qui n’aura toutefois pas suffit pour se qualifier.

Mihimana Braye en repêchages

Mihimana Braye, vainqueur des trials la semaine dernière et seul Français du tableau messieurs, a pris la deuxième place de sa série du premier tour, derrière Italo Ferreira et de peu devant l’actuel leader du classement mondial Griffin Colapinto. Il sera d’ailleurs opposé au même Colapinto en repêchages. L’an dernier, Braye avait atteint les quarts de finale de la compétition.

Avec une houle qui va sensiblement sortir demain, la direction de compétition envisage de faire passer les quarts de finale dames en matinée et de se mettre en stand by pour soit aller jusqu’à la finale féminine, soit stopper la journée. Une grosse houle est en approche (3m+) à partir de mardi prochain pour les trois derniers jours de la waiting period.

La sixième étape du championship tour de la WSL (22-31 mai) se tient sur le site de l’épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 (27 juillet-5 août).

RÉSULTATS DES FRANÇAIS

1er tour dames

Série 2 : Vahine Fierro (FRA) 16.13 pts, Caitlin Simmers (USA) 14.17 pts, Tyler Wright (AUS) 2.30 pts

Série 3 : Carissa Moore (HAW) 10.93 pts, Bettylou Sakura Johnson (HAW) 10.20 pts, Johanne Defay (FRA) 9.10 pts

Repêchages dames

Série 3 : Tyler Wright (AUS) 14.60pts, Johanne Defay (FRA) 13.76 pts

1er tour messieurs

Série 4 : Italo Ferreira (BRA) 13.30 pts, Mihimana Braye (PYF) 11.66 pts, Griffin Colapinto (USA) 11.47 pts

PROGRAMME

Quarts de finale dames

Série 3 : Molly Picklum (AUS) vs. Vahine Fierro (FRA)

Repêchages messieurs

Série 1 : Griffin Colapinto (USA) vs. Mihimana Braye (PYF)