Joan Doro se lance dans la 5e circonscription pour le RN

La dissolution du Parlement par le président Emmanuel Macron a pris tout le monde de court, y compris Joan Doro. « Je ne m’attendais pas à cette mission », confie-t-il. Néanmoins, il accepte le défi « avec sérieux et détermination ». « Je sens le poids de ce qui m’incombe pour représenter le RN sur cette cinquième circonscription et à la fois pour l’après si je suis élu député. »

Droite et gauche : « Un arèt’ ek sa généralisé »

Joan Doro interprète cette dissolution comme une manœuvre stratégique d’Emmanuel Macron, rappelant la dissolution de 1997 par Jacques Chirac, qui avait conduit à une cohabitation avec les socialistes. « Emmanuel Macron est un fin stratège. Les députés du RN ne seront certainement pas accueillis à bras ouverts, et il va certainement nous mettre des bâtons dans les roues », prévoit-il.

Face à la complexité du paysage politique actuel, Joan Doro plaide pour une union des droites, malgré le rejet local de cette idée par Michel Fontaine (LR). « La droite et la gauche qu’on connaît aujourd’hui sont discréditées aux yeux des gens. Il y a un « arèt’ ek sa » généralisé, et les gens souhaitent un changement. »

Duel à venir avec Jean-Hugues Ratenon : Un respect malgré les divergences politiques

Dans la 5e circonscription, Joan Doro devra affronter le député sortant Jean-Hugues Ratenon qui siège au sein du groupe de la France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale. Bien qu’il respecte le parlementaire en tant que personne, leurs visions politiques sont diamétralement opposées. « J’ai un respect immense pour Jean-Hugues Ratenon. C’est un homme d’honneur et de conviction, même si nos positions politiques divergent fortement », déclare le Palmi-plainois.

Cette amitié est d’autant plus remarquable que Johnny Payet, secrétaire départemental du RN et mentor de Joan Doro, partage également des relations amicales avec Jean-Hugues Ratenon. Pour rappel, le maire de la Plaine-des-Palmistes avait notamment assisté aux voeux du député Ratenon en janvier dernier. « Johnny Payet le dit souvent, il y a des bonnes personnes dans tous les partis, à droite, à gauche et au centre. Nos relations personnelles n’empêchent pas nos oppositions politiques », tient-il à préciser.

Joan Doro se prépare à vivre une campagne intense, « conscient des enjeux à venir ». Il met en avant la nécessité de répondre aux attentes des électeurs réunionnais, particulièrement en matière de sécurité et d’immigration, domaines dans lesquels il critique les positions de Jean-Hugues Ratenon. « La population réunionnaise attend des lois sécuritaires et d’immigration que Jean-Hugues Ratenon vote souvent contre », conclut-il.