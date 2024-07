JO : Insatisfaites de leurs lits en carton, les joueuses suédoises achètent des matelas chez Ikea

Insatisfaite de la qualité des matelas fournis au village olympique, l’équipe féminine de Suède de handball a pris une initiative inattendue : se rendre à Ikea pour acheter des lits plus confortables.

Les 26 000 lits en carton, choisis pour leur aspect économique et recyclable après les JO de Paris 2024, continuent de faire parler d’eux.

Déjà utilisés lors des JO de Tokyo 2021, ces lits n’ont pas fait l’unanimité parmi les athlètes. Ce n’est pas la structure en carton qui a posé problème aux joueuses suédoises, mais la dureté des matelas. « Le problème n’est pas que ce soit un lit en carton, c’est le matelas qui est dur« , a expliqué Jamina Roberts, rapporte le média scandinave Aftonbladet.

Confrontées à ce problème de confort, les joueuses suédoises ont estimé qu’elles ne pouvaient pas attendre que les matelas s’adoucissent avec le temps. « Nous devions bien dormir dès le début« , a ajouté Jamina Roberts. En conséquence, des membres de l’encadrement de l’équipe sont allés chez Ikea, la célèbre enseigne de meubles suédoise, pour acheter de nouveaux matelas.

« La récupération est vraiment importante et tu ne peux l’obtenir que par la nourriture et le sommeil« , a expliqué l’entraîneur suédois Tomas Axner lors d’une conférence de presse. Contrairement à ses joueuses, Tomas Axner a déclaré qu’il dormait « comme un prince » sur ces lits, préférant les matelas plus fermes.

La décision de l’équipe de Suède de handball a suscité diverses réactions, certains applaudissant leur pragmatisme, tandis que d’autres se demandent pourquoi de telles mesures n’ont pas été prévues à l’avance par les organisateurs.