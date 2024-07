Jeux Olympiques : Les Réunionnais engagés dans la compétition

Dans deux semaines, les Jeux Olympiques de Paris vont enfin démarrer. Sur les plus de 10.000 sportifs engagés dans la compétition, on retrouve une poignée de Réunionnais prêts à porter au plus haut les couleurs de l’île. Certains vont découvrir les JO, tandis que d’autres espèrent faire aussi bien, voir mieux, que les derniers Jeux olympiques.

HANDBALL :

Qu’est-ce qui est mieux qu’une médaille d’or olympique ? Deux médailles olympiques. Voilà le défi de Melvyn Richardson pour ces JO de Paris. Le fils de Jackson va tenter de conserver son titre aux côtés de ses coéquipiers avec qui il a remporté le dernier championnat d’Europe en janvier dernier. La seule différence pour le joueur du Barça avec les dernières Olympiades : son statut. Auréolé du titre de MVP de la dernière Ligue des Champions qu’il a remporté, il est à présent l’un des cadres de l’équipe de France.

À ses côtés, on retrouve son coéquipier en club Dika Mem. L’arrière-droit, dont la mère est Réunionnaise, était déjà du voyage à Tokyo il y a 3 ans. Comme son compère, il a déjà tout gagné en club comme en sélection. Cependant, il y a toujours de la place pour une nouvelle médaille olympique dans une armoire à trophée.

SURF :

C’est en l’année dernière que Johanne Defay a eu la confirmation de sa qualification pour les Jeux olympiques. Un temps qu’elle a mis à profit en s’installant provisoirement à Tahiti où va se dérouler la compétition. Entre deux épreuves de l’ISA, la Réunionnaise s’entraîne sur la mythique vague de Teahupo’o. La vice-championne du monde ISA (2017) et championne du monde des nations (2017) aura l’occasion de garnir un peu plus son armoire à trophée avec une prestigieuse médaille olympique.

ESCALADE :

Depuis quelques années, la jeunesse réunionnaise s’illustre dans ce sport. En raison de ses performances au plus haut niveau, Oriane Bertone s’est illustrée de nombreux, au point d’attirer l’attention des médias nationaux. À 18 ans, elle était la première de l’équipe de France à obtenir son laissez-passer pour les JO en octobre dernier. Depuis, elle a enchaîné les succès et se retrouve fin prête pour l’épreuve de combiné bloc.

Qualifiée dans l’épreuve de vitesse, la route a été plus longue pour Manon Lebon. La Tamponnaise a obtenu son billet il y a quelques semaines et va donc aussi pouvoir vivre le rêve olympique. Comme sa coéquipière, ces premières olympiades vont être l’occasion de découvrir et apprendre… et pourquoi pas plus ?

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE :

Et si les 3es JO pour Marine Boyer étaient les bons ? Après sa 4e place à Rio en 2016 et sa décevante 6e place à Tokyo, la Bénédictine a sue rebondir pour redevenir performante. Elle a remporté la Coupe du monde lors des Internationaux de France en 2022 et 2023 à la poutre. Cette année, elle a décroché le bronze lors des Championnats du Monde et d’Europe. De quoi entamer ces Jeux du bon pied.

RUGBY À 7 :

L’heure de la revanche a sonné pour Camille Drouin. La Kréopolitaine avait obtenu la médaille d’argent après les dernières Olympiades de Tokyo. La France reste sur une défaite en finale des derniers World Rugby Sevens Series à Madrid. Elle compte à présent obtenir le plus précieux des métaux, surtout qu’elle a dû revenir d’une grave blessure cette saison.

Pour Jordan Sepho, ces Jeux olympiques seront une grande première. À 25 ans, le joueur formé à L’Étang-Salé espère le même résultat qu’au tournoi de Los Angeles cette année où les Bleus sont sortis victorieux. Pour aller au bout, le pilier pourra compter sur la présence de la superstar du rugby français : Antoine Dupont.

ATHLÉTISME :

La bonne nouvelle est arrivée il y a seulement quelques jours pour Raphaël Mohammed. Le coureur de 110m haies portera bien le maillot bleu pour les Jeux de Paris. Une belle surprise pour celui qui a fait ses débuts en équipe de France le mois dernier. Recordman de la discipline à La Réunion où il est né et a grandi, il peut faire la fierté de Mayotte également où il est retourné s’installer.

Lui aussi peut faire la fierté de plusieurs pays en même temps, même s’il ne représentera pas la France, mais la Suisse. Alexandre Dällenbach va découvrir ses premiers Jeux olympiques en pentathlon. Le fils de Chantal Dällenbach-Fontaine, qui avait fait les JO d’Atlanta en 1996, va enfin découvrir les Jeux après sa mésaventure lors des qualifications des JO de Tokyo où il y avait fait un arrêt respiratoire. Celui qui profite de chaque moment jusqu’au Jeux va à présent vivre le rêve olympique qu’il a tant cherché.

Originaire de Madagascar, le Réunionnais Fabrizio Saïdy est également qualifié pour les JO dans les épreuves de relais 4 x 400 mètres masculin et mixte. Après avoir fait ses premières foulées à L’Étang-Salé, il va à présent s’exprimer au Stade de France.

Médaillé d’argent lors des Jeux Paralympiques de Tokyo en saut en longueur, Dimitri Pavadé espère faire mieux à Paris. Surtout que le Portois revient de loin après s’être fait une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou l’année dernière. Finalement, la rééducation s’est bien passée et il n’a jamais perdu son sourire si caractéristique de sa personnalité.

CECIFOOT :

Pour Gaël Rivière, ce seront les troisièmes Jeux Paralympiques en cécifoot. Après la médaille d’argent obtenue à Londres en 2012, le Bénédictin a dû patienter avant de goûter à nouveau au succès. En 2019, il remporte l’argent au championnat d’Europe. En 2021, il participe aux JO de Tokyo où la France termine 8e. En 2022, il remporte son troisième Championnat d’Europe. À 34 ans, il va sûrement vivre ses dernières Olympiades. L’occasion de finir en beauté sa carrière sportive avant de reprendre définitivement sa profession d’avocat.