Jean-Max Boyer nommé à la tête de la SPL OPÉ

Jean-Max Boyer, élu à la mairie de Saint-Denis et administrateur de la SPL OPÉ depuis juillet 2020, a été choisi pour ses engagements éducatifs. Sa nomination vise à renforcer les initiatives de la SPL OPÉ « pour relever les défis éducatifs de la société », indique la SPL dans un communiqué. Pour rappel, la mission de la SPL OPÉ est centrée sur l’épanouissement des enfants, la lutte contre la reproduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge, et le soutien à l’équilibre familial.

« Je suis honoré de me voir confier la fonction de Président Directeur Général de la SPL OPÉ. L’éducation est un pilier essentiel pour l’avenir de nos territoires. Il est de notre devoir collectif de répondre qualitativement aux attentes des Réunionnais. En complément des temps scolaires, la SPL OPÉ joue un rôle de premier plan pour la réussite éducative des jeunes réunionnais. Je m’engage à œuvrer avec détermination et passion à ses côtés pour répondre aux enjeux de notre territoire », a déclaré Jean-Max Boyer.

La SPL OPÉ et son nouveau PDG n’ont pas manqué de remercier Alexandra Clain pour son investissement au cours des deux dernières années à la tête de la SPL. Sous sa direction, la SPL OPÉ a amélioré les dispositifs d’accueil des enfants et a promu les entreprises publiques locales au sein du bureau de la Fédération des EPL-OI.

Investir sur la jeunesse pour porter l’ambition d’un avenir prometteur

Depuis 2020, la SPL OPÉ conçoit, pour le compte de collectivités locales, des accueils de loisirs participant à la réussite éducative des jeunes réunionnais. Ces initiatives, organisées avant et après l’école, les mercredis et pendant les vacances, bénéficient à près de 4.000 enfants. La SPL OPÉ met également en œuvre une politique d’inclusion, accueillant 40 enfants en situation de handicap.

Avec 300 collaborateurs, la SPL OPÉ est une société à taille humaine qui veille quotidiennement au bien-être et au développement des enfants. Son programme pédagogique vise à offrir des expériences uniques respectant le rythme des enfants : éveil, apprentissage, émerveillement et moments de rigolade.