Insécurité à Cité Fayard : Les policiers patrouilleront jour et nuit

De nouvelles violences se sont produites ces dernières semaines à Saint-André dans le quartier de Cité Fayard. Le maire de Saint-André, le sous-préfet de l’arrondissement Est et le directeur territorial de la police nationale annonce une réponse des autorités face aux multiples agressions.

Le problème des jeunes sans « tuteurs légaux »

Pour le maire, Joé Bédier, ces violences trouvent leur origine « dans l’absence répétée de valeurs familiales de ces jeunes, en manque de repères ». L’édile ajoute que les parents de nombreux de ces jeunes sont absents du territoire : « Ces parents confient leurs enfants à des tuteurs légaux. Or, nous savons que les parents ont un rôle prépondérant dans la construction de leurs enfants. » Il s’interroge : « Comment se fait-il que des enfants migrants se retrouvent ici sans tuteurs légaux ? »

Le maire indique que l’action seule des autorités ne pourra pas régler le problème des violences. Il en appelle donc à la responsabilité des parents : « C’est une hérésie de penser qu’on va régler ce problème seuls. »

Joé Bédier a souhaité préciser qu’il ne voulait pas stigmatiser cité Fayard : « On travaille le sujet en collectif et non pas chercher un bouc émissaire. L’Etat, police et mairie travaillent ensemble. Je ne voulais pas aussi stigmatiser tout un quartier. »

Renforcer la cohésion sociale

Michaël Mathaux, sous-préfet de l’arrondissement Est, tient à souligner que les autorités sont déjà mobilisées sur le terrain. « Sur les cinq dernières années, on observe une délinquance maîtrisée avec une hausse limitée de 3% entre 2018 et 2023 sur les violences conjugales et sexuelles, mais une nette baisse atteinte aux biens« , déclare-t-il.

Le représentant de l’État concède que les chiffres ne montrent pas toute la vérité. « Il y a aussi réalité du terrain », rappelle-t-il en adressant un message de soutien aux quatre policiers saint-andréens blessés alors qu’ils venaient en aide à femme victime de violences.

Le sous-préfet de l’arrondissement Est indique que les autorités veulent renforcer les actions contre ceux qui ne respectent pas ordre républicain, mais aussi conforter les actions envers les jeunes qui souhaitent s’en sortir. « La cohésion sociale pas un vain mot« , insiste-il en affirmant, « Le quartier Fayard a montré belle image lors de la visite de Yaëlle Braun-Pivet. »

Rondes de police à Cité Fayard, de jour comme de nuit

Le commissaire divisionnaire Laurent Chavanne, directeur territorial de la Police nationale explique que des opérations des forces de l’ordre seront menées quotidiennement : « Ce qu’il s’est passé est intolérable et les faits ne resteront pas impunis. Il y a quelques mois, une femme morte après un caillassage. Il y aura action ferme justice et de la police. Nous allons identifier les responsables, les chercher et les déférer devant la justice. Une fois de plus, ce qui se passe est inadmissible et nous sommes de tout cœur avec la population de Saint-André et Cité Fayard. »

« Nous allons dépêcher sur place la police tous les jours avec des contrôles des parties communes des immeubles la journée et des rondes de nuit. L’objectif est d’interpeller les personnes à l’origine de ces troubles », affirme-t-il. Le directeur territorial de la Police nationale précise que la police judiciaire et les renseignements territoriaux sont mobilisés sur ces enquêtes.

« Il y aura une action énergique de notre part », assure-t-il avant d’expliquer que les figurants armés présents sur un clip diffusé sur les réseaux sociaux et tourné à Cité Fayard seront aussi recherchés : « On va trouver les auteurs de ces clips appelant à la violence. »