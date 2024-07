Huguette Bello : « La présence de Younous Omarjee à ce haut niveau de responsabilité constitue un atout »

Ce mardi 16 juillet, Younous Omarjee a été élu vice-président du Parlement européen. Cet évènement mérite d’être salué. Il s’agit du premier ultramarin de l’histoire à accéder à un tel poste et il devient également le seul vice-président français de la nouvelle mandature du Parlement européen.

Alors qu’il était président de la commission REGI durant son précédent mandat, Younous Omarjee aura à cœur de renforcer la visibilité et la représentation des régions ultrapériphériques au sein de la politique de cohésion de l’Union européenne. Au moment où le futur de la politique de cohésion est en débat, la présence de Younous Omarjee à ce haut niveau de responsabilité constitue un atout pour la cause de l’avenir de la politique régionale. Nous lui faisons pleinement confiance pour continuer son travail assidu au service des régions, et notamment des régions ultra-périphériques, désormais en tant que vice-président du Parlement européen.

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil Régional, je lui adresse mes plus sincères félicitations et lui souhaite tous mes vœux de réussite dans l’accomplissement de son travail.

Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion