Grève à Inovie Réunilab

L'intersyndicale (CFDT et CGTR) annonce une grève à cause des conditions de travail à Inovie Réunilab.

Courrier de l’intersyndicale

Nous, organisations CFDT Santé Sociaux Réunion et CGTR Santé Action Sociale réunies en intersyndicales, avons l’honneur de déposer un préavis de grève générale le vendredi 15 mars à O heure. Pour des salariés soumis à des services continus et dont les horaires d’embauche et de débauche débordent sur les horaires précités, le préavis doit couvrir les salariés en amont et en aval de cette journée.

Sous réserve d’une solution satisfaisante, aux revendications demandées, la cessation prendra effet le vendredi 15 mars à O heure.

Nous attirons votre attention sur le fait que ce préavis est valable pour l’ensemble des établissements de l’UES INOVIE REUNILAS.

Nous renouvelons la volonté de voir s’ouvrir de véritables négociations en vue du règlement des revendications ci jointes.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer Monsieur le président, l’expression de nos sentiments distingués.