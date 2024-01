Gérald Darmanin accusé de viol : Le ministre de l’Intérieur fixé sur son sort le 14 février

Sophie Patterson-Spatz, qui accuse Gérald Darmanin de viol, attend la décision de la Cour de cassation concernant son pourvoi, déposé après le non-lieu prononcé en faveur du ministre de l’Intérieur. La plus haute juridiction française rendra ses conclusions publiques le 14 février prochain, selon une source judiciaire.

Lors d’une audience non publique, la Cour de cassation a examiné l’admissibilité du recours de la plaignante, âgée de 52 ans. Les conclusions du rapporteur et de l’avocat général ont tous deux conclu à la non-admission de ce pourvoi, selon deux sources proches du dossier.

En 2017, Sophie Patterson-Spatz avait déposé sa première plainte pour viol contre Gérald Darmanin, actuel ministre de l’Intérieur. Bien que les deux parties reconnaissent avoir eu un rapport sexuel en 2009, Sophie Patterson-Spatz affirme avoir été contrainte à cet acte, qu’elle qualifie de « viol par surprise » et de rapport sexuel « extorqué« , non libre et non consenti. À l’époque, Gérald Darmanin, âgé de 26 ans, aurait déclaré : « Vous aussi, il va falloir m’aider. »

Suite à plusieurs enquêtes classées et des procédures complexes, Sophie Patterson-Spatz a finalement obtenu la désignation d’une juge d’instruction à l’été 2020. Toutefois, Gérald Darmanin n’a jamais été mis en examen, et en juillet 2022, il a été bénéficiaire d’un non-lieu. Cette décision a été confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en janvier 2023. En réponse, la plaignante a interjeté un pourvoi en cassation contre cette décision.