Génération Ecologie relance l’idée de création de la commune de La Rivière

Le communiqué :

Comme Cilaos en 1965, La Rivière terre de traditions et d’opportunités est-elle prête à vivre un tournant majeur dans son histoire en devenant la 25e commune de l’île de La Réunion ?

Pour Génération Ecologie la réponse est oui. Les arguments favorables à la création de La Rivière en commune ne manquent pas et les revendications rivièroises sont toujours solides et pérennes.

La volonté citoyenne de découpage communal est bien réelle. Dès 1882 une pétition est envoyée au gouverneur Pierre Etienne Cuiner dans ce sens. En 2009, une pétition lancée par le comité « Faisons de La Rivière une commune » récolte 4200 signatures. Le 29 mars 2009 le référendum pour la scission de la commune récolte 52,6% de oui : la démocratie a parlé. Aussi, combien d’électrices et d’électeurs riviérois ont voté pour des candidats qui ont fait de la création de la commune de La Rivière leur fer de lance de leurs campagnes électorales.

Des études menées en 1999 par le cabinet FIDECOREX puis l’étude GARCIA en 2006 ont conclu à la faisabilité de ce projet de création de commune. Depuis, La Rivière a connu l’arrivée sur son territoire de commerces, de banques, de médecins, d’infirmiers, de kinés, de réseaux de bus, d’installations communales (mairies annexes, gymnases…) et intercommunales (déchetterie…) structurant mieux le territoire.

Les revendications riviéroises pour la création de la commune de La Rivière ne tarissent pas et sont multiples. Elles sont certes, identitaires avec la volonté de préserver nos racines rurales mais aussi dans la volonté d’être autonome, d’assurer notre propre développement, de gérer notre patrimoine foncier, de rapprocher les services communaux pour plus d’égalité devant les services publics et de rapprocher les citoyens de ses élus.

Lors de cette démarche de création de nouvelle commune, des problématiques se présenteront à nous. Il faudra faire un point sur les questions juridiques après la dernière décision du Tribunal administratif, traiter la question de la cohérence territoriale du découpage, le transfert du personnel, les infrastructures manquantes, etc… Les réponses devront être le fruit d’une démarche participative et collaborative, c’est dans ce sens que Génération Ecologie crée le collectif « La Rivière 25e commune » afin de rassembler toutes les énergies positives pour converger vers cette opportunité unique de façonner notre avenir selon nos propres aspirations.