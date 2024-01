Gabriel Attal, lointain descendant d’un célèbre colon de La Réunion

Alors que le tout nouveau Premier ministre est attendu pour l’annonce de son gouvernement dans les heures qui viennent, la France en apprend un peu plus sur la personnalité et le parcours du plus jeune Premier ministre de la 5ème République.

Parmi les ascendants du Premier ministre se trouve un personnage marquant de l’histoire de l’île de La Réunion. A ce point illustre qu’un quartier, devenu par la suite une commune, porte aujourd’hui son nom : Bras Panon.

Selon le site Geneanet, Gabriel Attal compte parmi ses ascendants un certain Augustin Panon. L’homme originaire de Toulon, né en 1664, était menuisier et charpentier. Il faisait partie des premiers colons de l’île. « En 1697, la Compagnie des Indes Orientales lui accorda la concession de La Mare, près de la Rivière des Pluies. Grâce au travail de plusieurs dizaines d’esclaves sur ses plantations, il parvint à cultiver du blé, du riz, du mil, des patates douces, une petite quantité de canne à sucre, ainsi qu’une variété de fruits et légumes. En 1710, possédant un cheptel de plus de 250 animaux, il atteignit un statut de richesse et de notoriété », retiennent les livres d’histoire.

Plus proche de notre époque, Gabriel Attal compte aussi dans sa cousinade une certaine Françoise de Panafieu qui était tout comme lui ministre. C’était il y a bientôt trente ans. Elle faisait partie du gouvernement Juppé et maire UMP du 17ème arrondissement de Paris

Gabriel Attal, devenu ministre de l’Education nationale il y a six mois en battant des records de précocité politique à chaque fois, avait consacré sa première visite hors Hexagone à La Réunion lors de la rentrée scolaire du mois d’août dernier. Sans le savoir, il foulait lainsi le sol d’un territoire où un très lointain ascendant avait prospéré.