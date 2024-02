Fortes pluies/orages : Le Sud-Est en vigilance orange, le reste de l’île en jaune

Météo France a placé La Réunion en vigilance orange fortes pluies / orages dans la zone Sud-Est (Saint-Joseph, Saint-Philippe). La fin probable de cet épisode est prévue en fin de soirée du jeudi 1er février 2024.

Les zones Est, Nord, Ouest et Sud sont en vigilance jaune fortes pluies/ orages.

Le Sud de l’île ayant déjà subi des pluies intenses, ces nouvelles précipitations peuvent à nouveau générer des débordements de cours d’eau, des glissements de terrains et inondations.

Début : Immédiat

Fin probable : En fin de soirée du jeudi 1er février 2024

Situation générale

Le département demeure dans une masse d’air chaude et humide avec un caractère instable.

Observations

A 07h00 locale et sur les 12 dernières heures, nous observons : – 64 mm à la Crête – 30,5 mm sur les Hauts de Sainte-Rose – 29 mm à Piton-Bloc – 25,6 mm à Grand Galet

Prévisions

Dans un contexte où le Sud de l’île est déjà fortement impacté par les pluies des précédents jours, les précipitations attendues peuvent générer à nouveau de bons cumuls. Cela peut également entraîner du ruissellement et des débordementsde cours d’eau. Les zones les plus impactées semblent être les hauts du Sud et du Sud-Est.

Prochain bulletin : Au plus tard, ce jeudi 1er février 2024 à 16h00 locales.

Conseils de comportement

En vigilance Orange Fortes pluies/Orages

Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage

Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement

J’évite de me déplacer

Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux

Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon kit d’urgence

Je fais attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48 h après l’arrêt des pluies

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau

Je m’abrite dans un bâtiment en dur

Je me tiens informé et je limite mes déplacements Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

J’évite d’utiliser mon téléphone et les appareils électriques

Je signale sans attendre les départs de feux dont je peux être témoin

En vigilance Jaune Vents forts

Je suis prudent dans mes déplacements, et j’évite les secteurs forestiers Je limite ma vitesse sur route, en particulier si je conduis un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent

Je protège ma maison et les biens exposés au vent Je prévois des moyens d’éclairage de secours