Fortes pluies/orages : Fin de la vigilance orange dans le Sud, toute l’île placée en vigilance jaune

Le bulletin de Météo France Réunion :

Début : Fin de l’épisode Orange concernant les Fortes Pluies/Orages.

Fin probable : Lundi 29 Janvier 2024 en fin de journée.

Situation générale

Le département demeure dans une masse d’air humide et potentiellement instable aujourd’hui favorisant le déclenchement d’averses parfois de bonne intensité sur l’ensemble du territoire, notamment dans les Hauts. Cependant, la situation actuelle ne nécessite plus le maintien en vigilance orange Fortes Pluies/Orages sur les zones Sud et Sud-Est. Observations L’épisode de la nuit dernière concernant les pluies intenses tombées sur le Sud du département, on a relevé en 12 heures entre 16h dimanche et 4h ce lundi matin: 678mm à Grand Galet 481mm à Grand Coude 443mm à la Crète 179mm à Pont-Mathurin Prévisions

Conseils de comportement

En vigilance Jaune Fortes pluies/orages Je me tiens informé auprès des autorités J’évite de pratiquer des activités nautiques Je ne franchis pas, à pied ou en voiture, les ravines ou les rivières en crue ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés J’évite d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature Je prévois des moyens d’éclairage de secours et je fais une réserve d’eau potable Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau