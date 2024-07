Feux d’artifice du 14 juillet : Les précautions à prendre pour vos animaux

Les propriétaires d'animaux sont encouragés à les sécuriser durant les feux d'artifice du 14 juillet, car ces détonations peuvent provoquer des fuites et les exposer aux dangers de la route.

À l’approche des festivités du 14 juillet, les possesseurs d’animaux de compagnie sont invités à prendre des précautions particulières pour les protéger. Les détonations des feux d’artifice, bien que spectaculaires pour les humains, sont souvent terrifiantes pour les animaux, en particulier en raison de leur ouïe particulièrement fine. Chaque année, de nombreux chiens et chats paniquent et s’enfuient, s’exposant ainsi aux dangers de la route.

Voici quelques conseils pour assurer la sécurité et le bien-être de vos compagnons à quatre pattes durant cette période festive :

Sécurisez vos animaux

Il est essentiel de mettre vos animaux à l’abri des bruits des pétards et feux d’artifice. Placez-les dans une pièce calme de votre domicile, loin des fenêtres et des portes où les sons pourraient être amplifiés. Si possible, évitez de les laisser à l’extérieur ou de les promener dans des zones où des pétards seront allumés.

Rassurez-les

Si votre chien ou chat montre des signes de peur, parlez-leur calmement et caressez-les pour les apaiser. Vous pouvez également utiliser un vêtement ou un collier imprégné de votre odeur pour les rassurer.

Identifiez-les

Assurez-vous que vos animaux sont correctement identifiés, soit par une puce électronique soit par un collier avec vos coordonnées. En cas de fuite, cela facilitera grandement leur retour à la maison.

Prenez des précautions supplémentaires si vous êtes absent

Si vous devez vous absenter, laissez la radio allumée pour masquer les bruits extérieurs. Cependant, ne laissez jamais votre animal attaché dans la cour, car il pourrait s’étrangler en tentant de fuir.

Consultez un vétérinaire pour des calmants

Pour les animaux particulièrement stressés, des calmants ou des remèdes anti-stress naturels peuvent être envisagés. Consultez toujours votre vétérinaire avant d’administrer tout médicament.

En prenant ces précautions, vous aiderez à assurer la sécurité et le confort de vos animaux de compagnie pendant les célébrations du 14 juillet. Protégez-les pour qu’ils puissent passer cette période festive en toute tranquillité.