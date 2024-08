Errance et maltraitance animales : « Le silence assourdissant » des institutions réunionnaises pointé du doigt

L'association CIANA adresse un nouveau courrier aux maires, députés, sénateurs, ainsi qu'au préfet et au sous-préfet sur la situation catastrophique de l'errance et de la maltraitance animales à La Réunion. Elle demande la mise en place d'actions, notamment une stérilisation de masse, de l'éducation et de la communication à destination du grand public et scolaires, ou encore d'intensifier la lutte contre les élevages marron.

Le courrier de l’association :

Mesdames Messieurs Maires, Député(e)s, Sénateurs(trices), Préfet et sous Préfet de la Réunion, journalistes,

Je vous partage ce soir un petit florilège d’une journée banale d’une bénévole de protection animale 974.

Journée banale, ou l’horreur et le mépris de nos alertes, mépris caractérisé par le silence assourdissant des institutions, continue à faire monter une pression dangereuse.

Ce mail est donc un témoignage et une trace de plus de ce que vous laissez faire.

Ces jours ci, il y a beaucoup de « buz » sur les réseaux sociaux au sujet du SCANDALE DES SQUATS DE TORTURE.

Les associations n’arrivent plus à gérer le flot de demandes et d’alertes, les moyens financiers manquent aussi, les sauvetages du quotidien associés aux sorties de maltraitance et maintenant gestion de ces squats de torture deviennent ingérables.

Laisser des citoyens et des bénévoles sans moyens financiers face à ce flot constant d’horreur est irresponsable.

C’est pour cela que j’ai été interviewée le 13/08/2024 par Réunion la 1ere après avoir dénoncé le cas du chien MADIBA sauvé à St Leu, et que ma collègue présidente d’APEBA est également active dans les médias ces jours-ci.

Revenons en à cette journée banale, où j’ai passé la matinée au Tampon pour tenir, avec mes collègues bénévoles, un stand de prévention à l’occasion du « salon du chien ».

En rentrant chez moi, je découvre à la sortie des sables à l’Étang-Salé ça :

Regardez de plus prêt :

SUR LE PANNEAU PUBLICITAIRE A DROITE : « ALLON KRAZ UN TI L’AMBIANS A MAURICE »

De l’autre côté sur la route : LE TI L’AMBIANS TANSALÉ => LE CHIEN KRAZÉ !!

Nous sommes ici sur la zone des sables,

ULTRA connue pour la divagation massive (peut on avoir le nombre de PV dressés par la police municipale de l’Étang-Salé ?),

ULTRA connue pour l’errance massive avec une tentative de citoyens et d’associations (avortée par la mairie, malgré la signature d’une lettre de soutien en 2023) de mettre en place le chien communautaire afin de juguler les naissances perpétuelles sur ce secteur,

ULTRA connue comme site d’abandon (la forêt n’est pas loin de toute façon).

Mr le maire de L’Etang-Salé vous ne donnez toujours pas suite à mon courrier LRAR distribué le 11/07/2024 (que je remet ici en PJ pour tout le monde).

A part les opérations de capture par la fourrière, véritables « opérations de pompe à fric d’argent public » pourquoi ne pas mettre en place des « actions pour fermer le robinet « de toute cette détresse animale, responsabiliser les propriétaires, faire appliquer les lois ?

ZIKAKAN ? ZIKAKAN ? ZIKAKAN ? vous allez laisser faire subir toute cette souffrance à nos animaux ?

ZIKAKAN ? ZIKAKAN ? ZIKAKAN ? vous allez jeter notre argent dans les fours de l’équarrissage ? Le contribuable paye 2 fois : pour l’euthanasie qui ne règle aucun problème, puis pour les cagnottes de sauvetage, ÉVITONS TOUT CA PAR LA STÉRILISATION DE MASSE !!!!!!!!!!!!!

ZIKAKAN ? ZIKAKAN ? ZIKAKAN ? vous allez rester sourds à nos alertes, nos demandes, pourtant simples : LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION, STÉRILISATION DE MASSE, EDUCATION et COMMUNICATION GRAND PUBLIC et SCOLAIRES, LUTTE CONTRE LES ELEVAGES MARONS… Il serait tant de convoquer tous les partenaires impliqués pour créer un réel plan d’action à l’échelle du département (pôle unique de gestion de l’errance animale). Nous en avons marre de voir nos rues jonchées de cadavres… voici le pincher accidenté entrée de la route de canots (L’Etang-Salé), que j’ai signalé sur pattes en cavales le 12/08/2024 https://www.facebook.com/share/p/WYQtQ2VtjSFN9ENy/ Et pour finir cette belle journée du 24/08/2024, voilà ce que publie l’association APEBA (document complet en PJ) : Un appel à témoin pour un chat massacré à coups de pierres et bâtons, en pleine rue, par des mineurs (3 garçons et 3 filles !!!!) hier soir le 23/08/2024 boulevard Mahatma Gandhi à St Denis. Donc Mesdames Messieurs Maires, Député(e)s, Sénateurs(trices), Préfet et sous Préfet de la Réunion, journalistes… si vous n’avez aucune empathie ni intérêt pour l’animal, rappelez vous quand même que vous êtes élus par le peuple, pour faire respecter les lois , que vous nous devez des comptes et quand des mineurs, dont des filles, massacrent en pleine rue des animaux, il faut s’inquiéter du potentiel psychopathique de ces enfants à l’âge adulte. Notez aussi cette citation de Gandhi : On peut juger de la grandeur d’une nation et ses progrès moraux par la façon dont elle traite les animaux.

A la Réunion le boulevard qui porte le nom de cet homme illustre, dans la capitale du département, est le témoignage de L’INDIGNITÉ que nous représentons au sein de la nation française, et des MESURES URGENTES à prendre compte tenue de la GRAVITÉ DE LA SITUATION ACTUELLE ET A VENIR !

Rappelez vous aussi que les touristes sont très sensibles sur le sujet de la protection animale … les horreurs visibles sur nos routes, et qui tournent sur les réseaux, sont tout à fait en capacité de ternir la destination Réunion. Soyez assurés de notre détermination à poursuivre la dénonciation de ce qui se passe TOUS LES JOURS sur notre territoire, qui mérite bien mieux que ça ! Les associations qui font du sauvetage/adoption en silence font partie du passé, nous continuons à porter secours, avec la particularité de dénoncer systématiquement ces atrocités au plus grand nombre ! (…)

En complément du constat de cette banale journée du 24/08/2024, la réalité du terrain et l’actualité est allée plus vite que mes avertissements… on y est DEJA : les touristes font du sauvetage pendant leurs vacances !!