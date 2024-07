Errance animale : Une association interpelle le maire de L’Etang-Salé

Les communiqués officiels de la Ville de l’Étang-Salé signés de la main de votre élue à la protection animale, les faits divers récurrents en lien avec l’errance et la maltraitance animale, et la pauvreté des informations sur le sujet dans les supports dédiés de la commune, me laissent imaginer que vous manquez, en tant que Maire, d’informations essentielles sur ce sujet complexe.

Pourtant cette problématique qui engage la sécurité et la santé publique ainsi que la biodiversité de nos espèces endémiques, qui pose un réel questionnement éthique devant tant de cruauté, et qui donne une image déplorable de l’île de la Réunion, ne peut plus être traitée de façon optionnelle.

Investie dans la protection animale au travers d’activités bénévoles diverses, je suis choquée de constater le traitement du sujet de façons très hétéroclites selon les intercommunalités. Je travaille depuis 2 ans en étroite collaboration avec le Territoire de l’Ouest et Mme Emmanuelle ESPÉRANCE ainsi que l’équipe en charge du dossier en mairie de Saint-Paul Mme Laetitia LEBRETON ; force est de constater que les chiffres sont là, les actions avancent, les séminaires de travail donnent des résultats concrets. Pourquoi cela n’a jamais été possible avec la CIVIS (ce n’est pas faute d’avoir essayé) !?

La connaissance et l’application de la loi n’est plus facultative aujourd’hui dans chacune de nos communes.

D’après la presse, j’ai compris que la joggeuse mordue début juillet porte plainte contre vous. Il est temps d’agir, de responsabiliser la population, de mettre en place des plans sérieux, suivis et chiffrés sur les volets essentiels :

1/ Identification/Stérilisation : communiquer puis verbaliser les détenteurs et propriétaires qui n’identifient pas, aider sérieusement à la stérilisation.

2/ Lutte contre la divagation, l’abandon et les élevages marons : en collaboration étroite avec la PM.

3/ Information et éducation en population générale à la bientraitance animale, et aux lois en vigueur.

4/ Sensibilisation en milieu scolaire et péri-scolaire : en collaboration avec le rectorat (Mr RIOU étant désormais l’interlocuteur).

5/ Mise en place, suivi et valorisation du « chat libre » et du « chien communautaire » sur la commune (c’est une spécificité législative accordée aux DROM, qui est indispensable à ce jour vu la gravité de la situation actuelle).

C’est pourquoi je me permets de vous adresser ces documents, et me tiens à votre disposition pour commencer à structurer un plan d’action réaliste, qui implique et motive la population à changer son comportement, car le problème n’est pas à regarder du côté des animaux mais bien de celui des agissements humains. Il est scientifiquement prouvé que l’euthanasie est inefficace, l’argent public est gaspillé depuis trop longtemps, il faut progressivement gérer les budgets autrement.

Tous les acteurs de la protection animale sont prêts à collaborer, éleveurs, forces de l’ordre, Mr le sous-Préfet de Saint-Pierre, CIVIS, ONF, SEOR, parc national, éducation nationale, chambre d’agriculture de la ville…

Restant à votre disposition et dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.