Elections européennes : les adhérents de Place publique ont très largement plébiscité l’accord avec le Parti socialiste

Les membres de Place Publique ont approuvé un accord avec le Parti Socialiste pour une campagne commune aux élections européennes, visant à renforcer l'Union européenne face aux défis mondiaux et promouvoir une Europe démocratique, écologique, industrielle et solidaire.

Le communiqué :

Hier, les adhérentes et adhérents de Place publique ont approuvé l’accord avec le Parti socialiste pour mener conjointement la bataille cruciale des élections européennes.

Cet accord s’inscrit dans la poursuite du travail commun engagé au Parlement européen depuis 5 ans. Forts de notre bilan partagé et d’une ambition commune pour l’Union européenne, nos deux formations sont déterminées à poursuivre leur action et à mener campagne dès à présent partout en France et en Europe.

Possible retour de Donald Trump au pouvoir, guerre en Ukraine, montée des extrêmes droites, remise en cause du Green deal, perte de pouvoir d’achat et colère sociale : ces élections sont vitales pour l’avenir de notre continent et de nos démocraties.

C’est pourquoi nous sommes résolus à continuer notre combat pour une Europe puissante qui reprend son destin en main et s’affirme sur la scène internationale. Une Europe qui défend et protège la démocratie, une Europe qui porte la transformation écologique, une Europe qui retrouve sa capacité industrielle, une Europe solidaire qui défend la dignité humaine et la justice sociale.

Pour une Europe puissante, écologique et solidaire, le combat continue!