Dans un match à rebondissements, les Jaune et Vert, qui ont remonté deux buts, se sont imposés dans ce match qui s’est disputé au stade Michel-Volnay de Saint-Pierre. Les buts ont été inscrits par Mathéo Payet côté tamponnais et Assoumani, Vincent et Toyiardine Issoufi côté dionysien.

Le SDFC affrontera une équipe hexagonale en 8e de Coupe de France dans quinze jours. Les Dionysiens défieront le Paris FC ou Chambly.