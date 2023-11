Des vidéos en créole pour l’apprentissage des sciences à l’école

A l’école élémentaire les Topazes, nichée au cœur du quartier de Bellepierre, le créole constitue un élément à part entière de la vie de l’établissement. Ici, on célèbre la Journée de la langue maternelle ou la Semaine créole en organisant un escape game ou en invitant des associations pour égayer les activités. Certains enseignants ont même institué des rituels en créole avec les enfants pour écrire la date du jour au tableau ou donner la prévision météo de la journée.

Lydie Cerneaux Laope, directrice de l’école et enseignante de langue vivante régionale (LVR), explique consacrer deux séances d’environ 45 minutes par semaine à l’apprentissage du créole. Elle bénéficie désormais d’un nouvel outil pédagogique avec la traduction en créole de cinq vidéos de la série « Les Fondamentaux » produite par le Réseau Canopé et renommée « Bann Soubasman ».

L’objectif clairement affiché est de favoriser l’enseignement de matières non linguistiques en créole, notamment pour lutter contre les clichés ou les complexes culturels toujours ancrés chez certains parents, voire certains enseignants. Pour cette première série (sept autres vidéos vont suivre à la rentrée 2024), les thèmes des mathématiques et des sciences de la terre ont été retenus.

Comme Lydie Cerneaux Laope ce mardi matin avec ses élèves de CM2, les enseignants peuvent donc préparer un cours sur le réchauffement climatique en s’appuyant sur une vidéo traduite en créole qui va forcément retenir l’attention des enfants. Les instituteurs, créolophones ou non, disposent de ressources et de formations fournies par le Réseau Canopé pour exploiter en créole les contenus pédagogiques des « Bann Soubasman ».

Même les parents peuvent s’emparer des fiches rédigées à leur destination pour suivre les progrès de leurs enfants. Les vidéos en créole du Réseau Canopé sont en libre accès. « Les élèves sont très réceptifs déjà de manière générale quand on utilise le créole. Mais là, j’ai senti un véritable engouement », assure Lydie Cerneaux Laope, qui utilisait jusqu’ici la culture, la musique ou l’histoire pour enseigner le créole. Ce nouvel outil pédagogique sous forme de capsules vidéos facilite les passages du créole au français dans la classe, et inversement.

« En 2023, le monolinguisme ce n’est plus possible ! », martèle Pierre-François Mourier, en insistant sur l’émergence d’une reconnaissance des langues régionales partout en France. « Ici on a la chance d’avoir un bilinguisme actif, grâce à cela on peut accéder plus facilement au plurilinguisme », poursuit le recteur de l’académie de La Réunion, qui s’engage « à s’efforcer de proposer une nouvelle langue étrangère, le portugais » en évoquant notamment « les intérêts économiques français très importants au Mozambique ».