Départ du Rallye des 1000 km ce samedi

La dernière épreuve du championnat de La Réunion des rallyes se déroule ce week-end au Tampon. Plus de 80 concurrents vont prendre part à la dernière course de l'année.

La saison 2023 du championnat de La Réunion des rallyes prend fin en ce deuxième week-end du mois de décembre. 81 équipages sont engagés en rallye moderne pour les 10 spéciales prévues samedi et dimanche.

Thierry Law-Long vise un sixième titre consécutif de champion de La Réunion, du jamais vu dans l’histoire du sport automobile local. Il doit cependant s’assurer de ne pas laisser revenir ses concurrents, Damien Dorseuil et Stéphane Sam-Caw-Frève.

Une journée de samedi très chargée

Six des dix épreuves spéciales du Rallye des 1000 km seront parcourues dans la journée et la nuit de samedi. Les pilotes et leurs co-pilotes devront réaliser tour-à-tour deux boucles : Ville Blanche et Bergerie dans l’après-midi.

Mais la saison 2023 a été marquée par le retour des épreuves nocturnes marathon. Après le Rallye de Saint-Joseph, c’est le Rallye des 1000 km qui va proposer une épreuve de nuit et sur une distance plutôt longue : 18,6 kilomètres à parcourir à deux reprises sur le tracé de Piton Hyacinthe.

Comme lors du rallye de Saint-Joseph, ces spéciales de nuit pourraient être le juge de paix de la course et donc du championnat. Bien chauffer les pneus alors que la température baisse, trouver ses repères malgré le manque de luminosité et adopter le bon rythme pour une spéciale qui va durer plus longtemps, sont les ingrédients qui permettront à l’un ou à l’autre de tirer son épingle du jeu samedi soir.

Un dimanche de parade ?

Quel que soit le résultat de la première étape, les pilotes donneront sûrement tout dimanche lors des quatre dernières spéciales de l’année. Se battront-ils pour des scratchs honorifiques ou un véritable combat titanesque pour la victoire au championnat aura-t-il lieu ?

La très rapide spéciale de Notre Dame de La Paix mettra un terme à la saison et devrait offrir du spectacle au public attendu en nombre le long des routes tamponnaises.

Les bolides seront exposés une dernière fois au boulodrome des 400 où les pilotes monteront sur le podium de chacune des catégories et classes en compétition.