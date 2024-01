Décès d’Hassen Dindar : Michel Fontaine salue « un homme exceptionnel, dont l’impact positif sur la ville et la communauté ne pourra être oublié »

Le communiqué :

L’annonce du décès de Monsieur Hassen DINDAR, homme exceptionnel, dont l’impact positif sur la ville et la communauté ne pourra être oublié, nous a profondément attristés.

Un des piliers d’une famille de grands opérateurs économiques, son héritage se ressent à travers les contributions qu’il a apportées au développement local.

Sa vision éclairée, son ouverture d’esprit acquise au cours de nombreux voyages, ont été déterminantes dans la construction, entre 1972 et 1975, de la nouvelle mosquée Attayab-ul Massadjid de Saint-Pierre qu’il confia à l’architecte de renom Vladimir Fritzel.

Il sera le président de cette mosquée et le dirigeant émérite de l’association des Musulmans Sunnites de Saint-Pierre.

Fortement attaché à l’éducation des enfants et souhaitant voir enseigner un Islam tenant compte du contexte réunionnais, il s’attachera à la fin des années 80 à édifier une Madressa pouvant accueillir 700 élèves.

Il laissera derrière lui ces précieux legs.

Monsieur Hassen DINDAR était également un citoyen engagé et dévoué pour sa ville comme en témoigne son implication en tant que membre du comité des fêtes sous la mandature d’Alfred Isautier et du poste de président du club de football OGC du Sud qu’il occupa. Son rôle dans cet aspect de la vie témoigne de sa volonté de tisser et renforcer les liens au sein de notre cité.

Sa disparition ne pourra manquer d’être profondément et tristement ressentie par beaucoup. En ces moments difficiles, mes pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de travailler avec lui.

Puissent les souvenirs heureux de sa vie éclairer notre chemin à travers le chagrin, et que son héritage continue de nous inspirer.

Michel FONTAINE