De nouveaux lieux de concert d’exception pour le pianiste réunionnais William Mendelbaum

Le pianiste William Mendelbaum va prochainement se produire dans de célèbres salles. Il jouera au Walt Disney Concert Hall à Los Angeles le 15 juillet. « C’est la salle la plus renommée de Los Angeles, il s’agit de la philarmonie », indique-t-il fièrement. Le musicien se produira ensuite au « Festival Jazz in Marciac » le 22 juillet, « le plus grand festival de jazz en France » et au Washington International piano festival qui se déroulera entre le « Ward Recital Hall » et la prestigieuse salle le « John Kennedy Center »de Washington le 29 et 31 juillet.

Des occasions « incroyables », ce réjouit le pianiste réunionnais, car « il s’agit de trois lieux des plus prestigieux au monde ».