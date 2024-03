Le pianiste réunionnais William Mendelbaum au Carnegie Hall à New York

William Mendelbaum a découvert le piano enfant, vers l’âge de 7 à 8 ans. Il apprend pendant un an avant de s’arrêter. A l’adolescence, le Réunionnais s’y remet pour ne jamais s’arrêter. « A l’âge de 15 ans, j’ai repris. (…) Puis je jouais tous les soirs dans le bar de la fac pour me payer mes cours de piano », se souvient-il. Après une formation à l’Ecole des musiques actuelles de Saint-Leu, le pianiste exporte sa musique à New York, Paris, passe des concours, joue dans des festivals et depuis deux ans se produit à l’international.

Après avoir joué au Montreux Jazz Festival l’année dernière, William Mendelbaum s’apprête à vivre l’un des plus grands moments de sa carrière. Le pianiste international se produira au Carnegie Hall, temple du jazz, célèbre salle de concert new-yorkaise qui a accueilli de grands noms tels que John Coltrane, les Rolling Stones, The Doors, Elton John, David Bowie, Stevie Wonder, Pink Floyd, The Beatles, Charles Aznavour, Nina Simone, Miles Davis, Billie Holiday, Duke Ellington, Benny Goodman ou encore Maurice Ravel.

Toujours à New York, le talent du Réunionnais sera également mis en lumière au Lincoln Center le 23 mars, puis le 25 mars au Concertgebouw à Amsterdam.

“Ce sont trois lieux exceptionnels, vraiment de grandes opportunités pour moi. Ce sont des invitations à performer. Ayant remporté des compétitions internationales de piano de très haut niveau (…) c’est un rêve de plus qui se réalise (…) et c’est une fierté de représenter La Réunion dans les plus prestigieuses salles dans le monde”, confie-t-il.

William Mendelbaum, qui enchaine les aller-retour entre La Réunion et le reste du monde, compte bien continuer à se surpasser, avec déjà des festivals prévus prochainement.