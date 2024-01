Cyclone Belal : Le préfet fait le point ce lundi matin

Le préfet de La Réunion et la directrice interrégionale de Météo France océan Indien ont évoqué en détail la situation à La Réunion ce lundi matin alors que le cyclone Belal aborde les côtes du département.

Voici les principales informations que les autorités transmettent à la population à 6h ce matin :

Pour l’instant La Réunion ne connaît que des pluies fortes et durables. Une houle de plus de cinq mètres est observée et elle va se renforcer sur le littoral.

Des rafales de 150 km/h sont déjà enregistrées mais sont attendues « des rafales de 200 km/h sur le littoral et de 250 km/h dans les hauts » précise Céline Jauffret, directrice de Météo-France. « Le vent va se renforcer de façon brutale dans les prochaines heures« , poursuit la représentante de Météo-France.

L’œil va bien traverser l’île pour ensuite prendre la direction du Sud-Ouest. « Si des périodes d’accalmies sont ressenties, cela ne signifie pas la fin du phénomène », souligne Céline Jauffret.

Un pic du niveau des cours d’eau sur l’ensemble de l’île est attendu vers 11h. Surtout, ne tentez pas de traverser les radiers !

« C’est maintenant que les choses difficiles commencent »

« Restez informés et ne sortez pas. C’est maintenant que les choses difficiles commencent. Je nous prive d’une capacité d’action en passant en alerte violette, et nous allons la faire durer le moins longtemps possible. Une fois cette alerte violette levée, les secours pourront de nouveau intervenir, mais nous resterons en alerte rouge« , précise le préfet dans son point presse. La phase de sauvegarde est, à ce stade, toujours prévue pour mardi matin.

3500 clients sans électricité à 6h

La préfecture précise aussi quelques chiffres sur le nombre de Réunionnais touchés par le phénomène. Environ 3500 clients d’EDF sont sans électricité, surtout dans les secteurs du Tampon, de Langevin et de la Saline. Concernant l’eau, ce sont 1600 personnes qui sont impactées, pour la majorité à Hell-Bourg. 600 personnes sont déjà hébergées dans les 161 centres de l’île. « Ils ont été correctement dimensionnés, et ne sont pas saturés« , rassure Jérôme Filippini. 13 sites de téléphonie mobile, majoritairement dans les hauts de l’Ouest sont déjà impactés et 7000 abonnés sont privés de téléphone fixe, là encore principalement dans l’Ouest.