Cyclone Belal : Le point sur les collectes de déchets dans les cinq intercommunalités

CINOR :



La CINOR continue à vous informer au fur et à mesure de l’évolution de la situation, et met tous les moyens en œuvre pour un retour à la normale dès que possible. Merci pour votre compréhension et votre patience.

SAINT DENIS :

Les collectes reprennent normalement avec possibilité de rattrapage pour les collectes de bacs jaune de lundi et mardi.

SAINTE-MARIE ET SAINTE-SUZANNE :

Sur les communes de Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, aucune collecte n’est possible car l’écopole des Trois Frères est inaccessible.

INFOS DÉCHETTERIES :

Toutes les déchetteries sont ouvertes, sauf celles de La Montagne et de Bois-de-Nèfles Sainte-Clotilde.



TCO

Usagers du Territoire de l’Ouest, suite au passage du cyclone Belal, les collectes des bacs d’ordures ménagères et emballages sont décalées d’une journée par rapport au calendrier en vigueur (comme c’est le cas lorsqu’il y a un jour férié).

Infos sur les collectes des bacs bleus et jaunes

Ainsi, les collectes des bacs bleus et jaunes qui n’ont pas pu être effectuées lundi 15 janvier 2024 en raison de l’alerte rouge sont décalées à ce mardi 16 janvier 2024.

A noter qu’il est possible que les circuits ne puissent pas être terminés ce jour, en raison de l’état des routes et des matériels, l’ouverture des équipements… Il est demandé aux habitants concernés par ce jour de collecte, de laisser leurs bacs dehors pour un rattrapage ultérieur.

Toutes les autres collectes de bacs de la semaine sont décalées au lendemain, jusqu’au samedi 20 janvier 2024.

Infos sur les collectes de déchets végétaux et d’encombrants

Concernant les déchets végétaux et encombrants, ils seront collectés conformément aux jours indiqués sur les calendriers en vigueur. Pour les secteurs qui devaient être collectés hier (15/01) et aujourd’hui (16/01), des rattrapages seront effectués dans la semaine.

Nous remercions les habitants pour leur compréhension et leur patience.