Cyclone Belal : Le point du préfet

Un nouveau point de situation a été réalisé ce vendredi soir par le préfet. Il a notamment annoncé que les efforts continuent pour rétablir l'ensemble des réseaux d'électricité et de distribution en eau sur l'île.

Les chiffres

– 10.000 clients encore privés d’électricité

-12.800 clients encore privés d’eau

-8% des relais mobiles encore impactés

Point sur l’électricité

Les chantiers sur les lignes à haute tension (5) sont encore en cours et devraient être terminés samedi. 500 pannes ont été identifiées sur les lignes basses tension, a précisé Domnique Charzat, directeur régional d’EDF Réunion.

EDF annonce par ailleurs que les équipes vont travailler tout le week-end pour réalimenter l’ensemble des établissements scolaires.

Point sur l’eau

La plupart des clients impactés se trouvent vers Saint-Joseph et Le Tampon.

Gérard Cotellon explique que l’ensemble du réseau de distribution en eau devrait connaître un retour total à la normale d’ici 24 à 48h.

Il indique par ailleurs que les fontainiers où l’eau coule au robinet vont informer directement leurs clients des résultats des analyses de l’Agence régionale de Santé et leur annoncer si l’eau est potable ou non.

Le directeur général de l’ARS rappelle que les eaux des bassins et des plages sont considérées comme dangereuses pour la baignade jusqu’à la publication des résultats des analyses.

Point sur les routes et les sentiers

Plus de 250 interventions ont eu lieu pour rétablir la circulation sur les axes routiers.

L’ONF travaille actuellement pour rétablir les routes forestières (Volcan, Makes) sont ouvertes. Onze sentiers ont été réouverts.

Pont sur les déchets

Sur le Nord et l’Est, le SYDNE estime qu’il va devoir traiter 16.000 tonnes de déchets. C’est le double par rapport à Batisraï, a indiqué le Préfet de La Réunion.

Le SYDNE et ILEVA estiment que cette masse pourra être ingérée si elle est apportée progressivement. Un problème technique est aussi observé sur la plateforme de Saint-Joseph. Des espaces de stockage intermédiaires vont donc être mis en place dans les prochains jours. Le préfet assure que les mesures seront prises pour éviter que ces déchets se retrouvent de nouveau sur la route en cas de nouvelles pluies torrentielles.

Le brûlage des déchets verts est interdit, a rappelé le préfet de La Réunion.

Point sur les aides

La commission interministérielle d’étude de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est actuellement réunie. L’annonce est attendue durant le week-end. La durée d’instruction des dossiers a été rallongée à 30 jours, a précisé le préfet de La Réunion.

Une commission a été désignée ce vendredi matin pour la demande d’engagement de l’Etat pour la reconnaissance de calamité agricole. « On va faire en sorte de faire deux fois plus vite que d’habitude pour que les indemnisations arrivent deux fois plus vite« , assure le préfet.