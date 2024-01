Cyclone Belal : La rentrée scolaire maintenue

La levée de l'alerte rouge va enfin permettre au rectorat de faire le tour de tous les établissements scolaires de l'île. D'ici demain, un diagnostic complet pourra être présenté aux parents. Enfin, si les accueils collectifs de mineurs ne vont pas rouvrir d'ici à la rentrée, les crèches sont invitées à reprendre une activité normale le plus vite possible, a indiqué le préfet.

Permettre aux parents de retourner travailler et soulager les proches chargés de la garde des jeunes marmailles, c’est l’objectif annoncé par le préfet. « Il faut qu’on remette en place le service public de la petite enfance le plus vite possible. Nous n’allons pas rouvrir les accueils collectifs de mineurs. En revanche, nous allons faire tout ce qu’on peut avec les gestionnaires des crèches, s’ils peuvent faire venir leurs salariés. On espère que d’ici à la semaine prochaine, on soit revenu à la normale« , a précisé Jérôme Filippini lors du point presse donné ce mardi matin.

La rentrée aura bien lieu lundi prochain

Concernant le retour en classe des jeunes Réunionnais, là encore, pas question pour le préfet de bousculer le calendrier prévu. « Nous avons eu la chance dans le cyclone d’être pendant les vacances scolaires et universitaires. L’objectif qu’a le rectorat, c’est de faire le diagnostic de tous les établissements et faire en sorte que la rentrée se fasse lundi prochain. On fait un état des lieux des sites. Ainsi, on devrait avoir demain un point précis sur les dégâts et sur l’organisation de l’Éducation nationale pour le retour dans les écoles« , ajoute le représentant de l’État.

« Que les enfants qui m’écoutent n’en veuillent pas aux grandes personnes qui leur parlent. Il va falloir retourner à l’école lundi prochain« , souligne Jérôme Filippini dans un sourire.