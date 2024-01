Communiqué

Pour continuer de répondre aux différentes interrogations de la population, le préfet de La Réunion maintient la cellule d’information du public (CIP) active de 8h à 18h.

Pour rappel, la CIP est chargée d’apporter une réponse fiable et personnalisée aux appelants et d’accompagner les victimes et leurs proches. Elle est joignable au numéro suivant : 09 70 80 90 40.