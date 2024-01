Cyclone Belal : La Poste s’est mobilisée et a repris ses activités

Le communiqué :

La Réunion vient de vivre un épisode cyclonique marquant avec Belal.

Dès la levée de l’alerte rouge et la phase de sauvegarde, les équipes managériales ont tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des postières et postiers, ainsi que celle des clients. Nous avons pu rouvrir progressivement nos bureaux de poste, nos plateformes pour assurer la distribution du courrier et des colis (dans le Cirque de Mafate également), La Banque Postale à distance via le 3639.

La Poste de La Réunion remercie tous les postières et postiers pour leur forte mobilisation et leur engagement. C’est ce qui ce qui a permis de garantir très rapidement les services de La Poste, partout pour tous. Nous avons à cœur d’assurer la continuité de nos missions de service public.

Parce que la proximité, c’est notre métier, nous sommes là pour nos clients particuliers et professionnels, nous les remercions tous pour leur confiance.

Retrouvez sur laposte.fr les horaires de vos bureaux de poste.