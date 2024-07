Culture : Marie-Alice Sinaman de retour avec un nouveau spectacle !

Elle revient enfin avec un nouveau spectacle ! Marie-Alice Sinaman a encore des choses à dire depuis en dernier show en 2018. Avec son nouveau seul-en-scène “#fanmkréol”, l’humoriste péi revient vers son premier amour, la scène. “Cela faisait un moment que je voulais revenir. Je vois ça comme un challenge de revenir vers le seul-en-scène. Après plusieurs années à faire des collaborations ou un peu de musique, je voulais proposer un spectacle”, affirme Marie-Alice Sinaman. Ses deux compères de toujours à l’écriture, Thierry Jardinot et Jean-Laurent Faubourg, la Portoise aborde de nouveaux thèmes “tout en gardant l’esprit des premiers spectacles. Cela va faire 18 ans depuis mon tout premier en 2006” explique Marie-Alice Sinaman. Si ces dernières années, notamment avec des spectacles anniversaires, l’humoriste avait proposé des anciens sketchs revisités, “cette fois-ci, tout est nouveau”.

Au programme, sa vie de femme réunionnaise “avec la cinquantaine”. L’humoriste promet au public son regard “sur l’actualité, la femme réunionnaise et mahoraise, sans oublier les ‘matantes’. Il y a encore dix ou quinze ans, dès qu’on passait cet âge, on devenait une matante. On n’est plus du tout ce qu’on a été”, poursuit la comédienne. Elle promet aussi d’offrir son regard piquant sur “la sexualité, l’éducation des enfants aujourd’hui, les genres que l’on a vus apparaître ces dernières années ou même les médecines alternatives, comme l’acuponcture”.

Un humour toujours en créole, mais accessible à tous

Au total, Marie-Alice Sinaman promet 90 minutes de rire, mais aussi une réflexion sur notre société. “C’est assez court, mais on a le temps d’aborder cinq ou six thèmes. Je veux surtout parler de comment nous sommes connectés entre nous et comment nous nous percevons”, détaille l’humoriste. Que son public historique se rassure, si Marie-Alice Sinaman fait évoluer ses sujets de prédilection, la formule ne change pas. “Mi veu toujours propose un humour, en kreol, et accessible à tous. Né na un bon pé zoreils ki vien a mes spectacles depuis longtemps, parce que justement, c’est un créole accessible à tous. Mais mi veu faire de l’humour réunionnais pour les Réunionnais”, explique la comédienne.

Si elle confesse être prise jusqu’à la fin de l’année avec ce nouveau spectacle, l’humoriste ne manque pas de projet si son public veut la retrouver ailleurs. “J’ai eu la chance de participer à une websérie de Sébastien Folin. Normalement, cela devrait sortir pour 2025. C’était vraiment une très bonne expérience, car c’était la première fois que je tournais sur cinq ou six jours. J’avais fait des tournages pour le cinéma, mais c’étaient toujours des petits rôles qui ne prenaient qu’une journée. J’ai aussi eu la chance de participer à un court-métrage de Marcelino Méduse, qui devrait sortir en 2024/2025. Bref, les projets ne manquent pas en ce moment !”.