Concours de la correspondance : Semaine 3

Lier l’écriture et l’Histoire de notre île de manière épistolaire est une action qui retient l’attention de bon nombre d’entre vous depuis 2017. Un concours attendu par des dizaines d’amateurs de La Réunion et d’ailleurs. Plusieurs contributions scripturales ont été collectées au commencement de l’interactivité que nous avons mise en place auprès de différents partenaires sur Zinfos974.

Afin de nourrir votre imagination et avant de rédiger votre lettre à Irène Frain, il serait bon de vous approprier l’histoire de ce jeune esclave qu’était Edmond Albius. Plusieurs ouvrages sont disponibles dans les médiathèques et les librairies de l’île.

Celui de Sophie Chérer (je ne l’ai pas lu) paru en 2021, est disponible dans la catégorie « Jeunesse ». Journaliste, écrivaine, elle a rédigé « La vraie couleur de la vanille » (éditions Ecole des loisirs) en mêlant la vie des esclaves et celle des Blancs. Il s’agit « d’une biographie romancée » d’après les critiques. Il est tout de même bon d’y jeter un coup d’œil (suivre ce lien pour lire les premières pages)…

Toujours dans la catégorie « jeunesse » celui de Christian Grenier (éditions Bayard) « Pour l’amour de la vanille » (je ne l’ai pas lu). Il est paru en 2012.

Et il y a celui de Gaelle Bélem : « Le fruit le plus rare ou la vie d’Edmond Albius » paru chez Gallimard (une évidence tant par la qualité de l’écriture et celle de l’histoire). Un ouvrage que je viens de terminer ! que j’ai aimé ! à la folie, passionnément… Il est bon de lire une histoire de « chez nous »… écrite par une femme de « chez nous ». Au fil des chapitres et des mots, soudain, un rideau s’ouvre, l’histoire devient palpable, réelle. Gaëlle Belem possède une écriture entraînante ! Etincelante ! Nous suivons la vie d’Edmond dans la Grande Histoire de l’Ile (hyper bien documentée au niveau botanique !). La romance est là où il faut. La dose de poésie est subtile, drôle. Un délice aussi bon que l’arôme de la vanille ! (extrait en suivant ce lien : Le fruit le plus rare ou la vie d’Edmond Albius | Lecteur Web (cantook.com)

C’est un livre que je vous recommande ABSOLUMENT de lire avant de vous lancer dans la rédaction de votre lettre à Irène Frain.

Irène Frain, romancière, journaliste, est sensible aux parfums exotiques des destinations lointaines. Elle apprécie la délicieuse saveur de la vanille. Elle vous demande de lui écrire l’histoire de la fécondation de la vanille de Bourbon. Comment un jeune esclave a-t-il pu découvrir cette technique ? Qu’est-il devenu ? Racontez-moi son histoire !

Vous commencerez votre lettre par :

Madame,

Edmond Albius a donné une couleur, une saveur à la vanille. La brièveté de sa vie n’a pas été de tout repos…

Le règlement est à lire sur notre site

CONCOURS DE LA CORRESPONDANCE | appel

Suivre ce lien pour lire les premières pages

A dimanche prochain.

G. Aho