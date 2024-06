[Communiqué] Stéphane Fouassin apporte son soutien à Mario Lechat dans la 6e circonscription

Le communiqué :

Dans le cadre de cette élection législative, je tiens à apporter tout mon soutien à Mario Lechat, candidat dans la sixième circonscription.

Engagé de longue date dans la vie politique et dans la société civile réunionnaise, Mario est également un entrepreneur et un créateur d’emplois, qui s’est toujours employé à aider la population. C’est pourquoi j’ai toute confiance en lui pour travailler à l’Assemblée nationale sur les dossiers décisifs pour le présent et l’avenir de La Réunion.

Je sais que Mario fera preuve d’un engagement sans faille pour le pouvoir d’achat, pour une Réunion forte dans une France une et indivisible et pour un développement de La Réunion qui ne laisse personne sur le bord du chemin.

Les Réunionnais méritent d’être représentés par des députés qui se mettent enfin au travail !