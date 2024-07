[Communiqué] Michel Vergoz : « Nous serons dans des difficultés rajoutées »

Au lendemain du second tour des élections législatives, où La Réunion a envoyé six députés sur sept issus des rangs du Nouveau Front populaire (NFP), Huguette Bello, entourée de la majorité d’entre eux et de ses soutiens, a salué la « lucidité » des électeurs réunionnais « qui ont rejeté le Rassemblement national ». « C’est un soulagement pour tous ceux attachés aux valeurs de la République », a-t-elle déclaré, ajoutant que ces résultats valident sa stratégie d’union « défendue dès le premier tour ».