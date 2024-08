[Communiqué] Génération Ecologie s’inquiète de l’insécurité grandissante dans la commune de Saint-Louis – La Rivière

La commune de Saint-Louis – La Rivière se retrouve aujourd’hui confrontée à une réalité alarmante : en effet l’insécurité y est en nette augmentation et s’y installe au grand désarroi des habitants qui ne se sentent plus en sécurité dans leur quartier et même chez eux.

Depuis quelques mois la commune de Saint-Louis – La Rivière est le théâtre d’une recrudescence de faits divers : le dernier en date est le caillassage d’un bus Alternéo sur la route François de Mahy le lundi 26 août obligeant l’opérateur à modifier son trajet jusqu’à nouvel ordre, lésant de ce fait les usagers de cette ligne.

Cependant ce n’est que l’arbre qui cache la forêt. Les cambriolages, les vols de voitures, les vols d’animaux, de plantes chez les particuliers, les voitures siphonnées et les agressions ne cessent de se multiplier. Même La Rivière, quartier réputé pour sa tranquillité est devenue une proie facile, il ne se passe pas deux jours sans que des vols se produisent créant un climat de tension et de peur au sein d’une population qui exprime régulièrement leur ras-le-bol et leur désarroi sur les réseaux sociaux.

Aux multiples causes de la montée de l’insécurité s’ajoutent une consommation d’alcool de plus en plus importante et en toute impunité sur la voie publique et un trafic de stupéfiants qui s’amplifie dans la commune. Certains quartiers comme la Zac Avenir-Palissade et même La Rivière sont devenus des plaques tournantes de la drogue.

Face à cette situation préoccupante Génération Ecologie demande à Madame La Maire et à sa majorité ainsi qu’aux autorités compétentes d’agir en urgence afin d’inverser cette tendance pernicieuse afin de redonner aux habitants un sentiment de sécurité perdu et faire des quartiers de la ville des îlots où il fait bon vivre.

La réactivation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) pour sanctionner les quelques individus, bandes ou trafiquants qui veulent intimider la population, une présence policière renforcée et des patrouilles plus régulières dans les zones les plus sensibles, des opérations de prévention et de sensibilisation, l’inclusion sociale des jeunes dans le domaine du sport ou de la culture par le biais de la politique de la ville et des associations sont des leviers qui peuvent être actionnés pour lutter contre les causes profondes de l’insécurité.

Certes, la lutte contre l’insécurité doit être le fruit d’un travail collaboratif entre les autorités locales, les forces de l’ordre, les associations, les parents et les citoyens, mais il incombe aussi à la première magistrate de la ville de se saisir de ce problème à bras le corps car l’insécurité risque de s’ancrer durablement à Saint-Louis La Rivière, avec des conséquences dramatiques pour la qualité de vie des habitants et l’attractivité de la commune.

Vincent Defaud, Responsable Outre-mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et référent départemental de Génération Ecologie La Réunion & Yanis Fontaine, Référent Génération Ecologie Saint-Louis/La Rivière,