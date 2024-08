[Communiqué] Génération Ecologie ne digère pas l’implantation d’un fast-food à l’Etang-Salé

Vincent Defaud, responsable Outre-mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion ; Jessica Sarpedon, référente adjointe Sud Génération Ecologie La Réunion, Yanis Fontaine, référent Génération Ecologie Saint-Louis/La Rivière et Frédéric Agathe, référent Génération Ecologie L'Etang-Salé ont présenté ce samedi lors d'une conférence leur désapprobation dans le projet d'implantation d'un fast-food à l'Etang-Salé. Découvrez leur communiqué :

Défendons notre Patrimoine écologique, culturel, culinaire et afin de préserver notre santé

La forêt de l’Étang Salé en péril : UN fast-food c’est déjà TROP

Aujourd’hui, nous, militants écologistes et citoyens engagés pour la préservation de La Réunion, devons faire entendre notre voix face à l’implantation d’un énième fast-food dans notre île. Ce dernier projet, situé en plein cœur de la forêt de l’Étang Salé, est une menace contre notre patrimoine naturel. La forêt de l’Étang Salé, joyau de biodiversité, sera martyrisée par l’implantation de ce nouvel établissement. Cette zone, pourtant riche en biodiversité, est progressivement transformée en un espace commercial, au détriment de son patrimoine naturel.

Nous rappelons que Génération Écologie (GE) avait déjà dénoncé, en décembre 2023, l’installation d’un snack-bar dans cette même forêt. Aujourd’hui, l’ouverture de ce fast-food n’est que la continuation de la destruction de cet espace naturel unique. La forêt, sanctuaire de tranquillité et de vie, est défigurée par des décisions économiques court-termistes qui méprisent l’équilibre écologique et économique de notre île.

Un coût sanitaire exorbitant

La montée en flèche des fast-foods à La Réunion a des répercussions graves sur la santé de la population. Ces chaînes de restauration rapide, qui inondent le marché avec des aliments bourrés de graisses saturées, de sucre et de sel, risquent d’entraîner des conséquences désastreuses. Déjà, notre île lutte contre des taux alarmants d’obésité, de diabète et de maladies cardiaques. Si rien n’est fait, ces problèmes ne feront qu’empirer. Il est urgent d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Il est inacceptable de mettre en danger la santé de nos enfants pour augmenter les profits de multinationale de malbouffe.

Comment expliquer à nos jeunes que l’éducation à la nutrition, si fortement présente dans nos programmes scolaires, est incompatible avec la prolifération de ces temples de la malbouffe qui s’installent jusque dans nos espaces tels que ce joyau qu’est la forêt de L’Etang-Salé? Nos enfants méritent des choix alimentaires plus sains que ceux offerts par l’élevage et l’agriculture intensive surtout dans un site censé promouvoir le grand air, l’oxygène, le bien vivre, et des pratiques sportives et récréatives.

Pourtant le maire de cette commune, Mathieu HOARAU, dans l’édito du Quotidien spécial Etang-Salé du jeudi 28 octobre 2023 avait déclaré : « une école de vie qui aide à préserver la santé aussi … C’est le corollaire de la pratique sportive : elle aide à se maintenir en forme ! Sur une île qui cumule hypertension, maladies cardio-vasculaires et diabète, une politique sportive dynamique doit servir également à la prévention de ces fléaux ! N’OUBLIONS PAS QUE NOTRE FORÊT EST CHAQUE ANNÉE LE LIEU PRIVILÉGIÉ DE LA MARCHE DE LA MUTUALITÉ ! (qui a été déplacée à La Saline cette année ! … C’est tout un symbole…). »

Encore une fois Mathieu HOARAU fait le contraire de ce qu’il dit.

Un patrimoine culinaire menacé

Notre patrimoine culinaire est riche et diversifié, car il est le résultat de notre histoire marquée par l’arrivée de différents peuples. Chacun d’eux a apporté avec lui sa culture culinaire, contribuant ainsi à une mosaïque de saveurs et de traditions. Nous nous réjouissons de cet héritage, où chaque plat, autrefois préparé de manière naturelle, familiale et authentique, raconte une histoire. L’évolution de la société et le brassage des cultures ont permis l’émergence de nouvelles recettes, fusionnant savoir-faire et traditions diverses. Et la prolifération des fast food n’a rien à voir, ces fast food nous font croire à une culture alors que ce n’est juste que « cultures » alimentaires standardisées, et pire des fois des modes alimentaires éphémères mais avec des conséquences graves qui elles peuvent être permanentes. Ces fast food dénaturent l’authenticité des cultures culinaires. Nous voulons des acteurs économiques qui préservent ce qui fait la richesse de notre cuisine : la qualité des produits, le respect des traditions et la créativité ancrée dans nos racines.

Un appel à l’action : légiférer pour interdire l’ouverture de fast-foods à La Réunion

Face à cette situation alarmante, Génération Écologie demande solennellement aux parlementaires Réunionnais de prendre leurs responsabilités en votant une loi pour interdire l’ouverture de nouveaux fast-foods sur notre île. Nous rejetons l’expansion des fast-foods, qui se répandent grâce à leur puissance financière, tout en se drapant d’une image faussement respectable et politiquement correcte. Cette prolifération défigure nos paysages, nuit à notre santé et menace notre patrimoine culinaire. Cette loi, au nom des intérêts des Réunionnais, de notre santé, celle de nos enfants, et de notre gastronomie péi, doit être votée de toute urgence. Nous, Réunionnais, devons dire NON aux lobbys et aux multinationales de la restauration rapide et sortir de notre dépendance à la malbouffe.

Faisons de l’île de La Réunion en un territoire sans fast food pour préserver notre santé et notre culture culinaire ! Nos élus doivent faire preuve de courage et de détermination pour protéger notre île de cette menace insidieuse. Malheureusement, à La Réunion, c’est tout le contraire qui se produit, avec une prolifération des fast-foods encouragée par la complicité active de certains élus soumis aux lobbys des multinationales de la malbouffe.

Nous rappelons que l’Agence Régionale de La Réunion, Organisation Régionale de La Réunion, et Santé publique France, ont publié des chiffres actualisés sur le diabète à La Réunion le 14 novembre 2023.

Voici leurs chiffres et leurs conclusions qui doivent nous alarmer : La Réunion : région la plus concernée par cette maladie, 2 fois plus de patients pris en charge à La Réunion, par rapport au niveau national. +3% d’augmentation de personnes concernées entre 2015 et 2021 (+2% au niveau nationale)

13.6% des réunionnais âgés de 18 à 85 ans déclarent être diabétiques en 2021, une enquête baromètre de Santé publique France.

Saint-Pierre, un triste exemple à ne pas suivre

Une ville comme Saint-Pierre bat aujourd’hui des records en termes de nombre de fast-foods par habitant. Cette situation est intenable et doit cesser. A ce titre, un collectif citoyen s’était créé et avait lancé la mobilisation pour dénoncer cette situation. Génération Ecologie ne manquera pas de solliciter les membres de ce collectif au nom de la convergence des luttes car nous ne pouvons pas continuer à laisser nos villes se transformer en déserts alimentaires, où la malbouffe règne en maître au détriment de la santé publique et de notre patrimoine culinaire.

Nous rappelons également que la députée Émeline K/BIDI avait commencé un travail en ce sens. Nous ne manquerons pas de l’interpeller pour qu’elle poursuive ses efforts et confirme son engagement à l’Assemblée Nationale contre cette invasion de fast-foods.

Conclusion : Pour vivre mieux à La Réunion

Les fast-foods, synonymes de malbouffe, n’ont pas leur place dans un site naturel tel que l’Étang Salé, censé illustrer le grand air, l’oxygène, le bien vivre, et des pratiques sportives, récréatives et de loisirs. Ces établissements représentent un contre-exemple pour nos jeunes, un modèle de consommation qui va à l’encontre des valeurs que nous devons leur inculquer.

Il est temps de dire stop à cette prolifération anarchique et destructrice. La Réunion mérite mieux. Nous devons protéger notre environnement, notre santé et notre culture culinaire pour les générations futures. Agissons ensemble et lançons la mobilisation des forces citoyennes pour vivre mieux à La Réunion.