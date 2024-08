[Communiqué] Ensemble, protégeons la biodiversité réunionnaise en signalant les espèces invasives sur un nouveau site dédié

Dans un communiqué, la préfecture appelle les Réunionnais à se rendre sur le site mis en place par les autorités afin de signaler les espèces invasives. L'objectif est d'avoir une cartographie plus précise concernant cette problématique, afin d'y apporter une réponse plus ciblée.

À La Réunion, la biodiversité est exceptionnelle. De vastes espaces de nature primaire sont préservés sur près de la moitié du territoire. Des espèces végétales et animales sont spécifiques de La Réunion ; elles ne se trouvent nulle part ailleurs au monde. Ce sont les espèces endémiques. Néanmoins, des espèces introduites, volontairement ou non, par les humains trouvent sur l’île des conditions propices pour se développer et peuvent devenir envahissantes : les espèces exotiques envahissantes ou invasives.

On dénombre à La Réunion plus de 2.000 espèces végétales introduites, dont 131 sont considérées comme envahissantes. Pour la faune, en dehors des insectes et des mollusques, La Réunion compte 70 espèces introduites, déjà présentes dans les milieux naturels et urbains. Parmi ces dernières, 14 sont considérées comme envahissantes.

Les espèces exotiques envahissantes représentent une forte menace pour les milieux naturels et les espèces indigènes qui y vivent. En s’accaparant une part trop importante des ressources disponibles ou en se nourrissant directement des espèces indigènes, les espèces invasives sont à l’origine de la disparition progressive d’une partie de la faune et de la flore et des milieux naturels dans le monde. Les espèces exotiques envahissantes peuvent également porter préjudice aux activités économiques (pertes agricoles et sylvicoles, conséquences sur le tourisme…) et représenter des risques sanitaires et apparition de maladies (comme le Rat et la leptospirose ou encore l’Agame des colons porteur de salmonelle…)

Signaler les espèces exotiques envahissantes ou invasives pour organiser la lutte

De nombreuses espèces animales et végétales ont été et sont encore parfois introduites volontairement ou involontairement chaque jour dans l’environnement réunionnais. Afin de mieux comprendre les invasions biologiques liées à des introductions d’espèces, une cartographie de la distribution de ces espèces doit d’abord être réalisée afin de mettre en place des actions les plus appropriées (surveillance, réglementation, gestion etc.).

Pour ce faire, le groupe espèces invasives Réunion (GEIR*) vient de mettre en ligne une toute nouvelle version de son site www.especesinvasives.re. Sur ce dernier, les Réunionnais sont invités à signaler les espèces invasives animales ou végétales qu’ils seraient amenés à croiser au cours de leurs balades, randonnées, dans leur jardin ou dans l’espace public. Accessible par smartphone, la partie signalement permet de partager une photo et une localisation, ainsi que toute information que vous jugez nécessaire. On peut trouver sur le site des fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes ou invasives présentes sur l’île mais aussi la liste des espèces interdites sur le territoire et les réglementations en vigueur.

*Le GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) est un groupe ouvert pour tous les partenaires engagés dans la gestion des espèces invasives à La Réunion, donc dans la mise en œuvre du plan opérationnel de lutte contre les invasives (POLI).

Les objectifs sont :

· Faire circuler de manière privilégiée l’actualité et l’information technique disponible,

· Organiser l’échange autour des retours d’expérience

· Organiser selon le besoin des groupes de travail et de réflexion thématiques utiles à la mise en œuvre du POLI.