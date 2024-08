[Communiqué] Crise agricole : Agriculteurs réunionnais ignorés par les aides nationales, la pré-retraite injuste et l’opacité de la richesse canne

Voici les principaux points abordés :

1. Absence de Soutien Financier pour La Réunion – Enveloppe de Prise en Charge des Cotisations Sociales

L’enveloppe de 15 millions d’euros destinée à la prise en charge des cotisations sociales des agriculteurs a été attribuée à toutes les régions de l’Hexagone, à l’exception des Régions d’Outre-mer, y compris La Réunion. Ce manque de soutien pour notre département est non seulement injuste mais également discriminatoire, compte tenu des graves difficultés financières rencontrées par de nombreux exploitants locaux. Il est impératif que cette aide soit étendue à La Réunion pour éviter la faillite de nombreuses exploitations.

2.Pour la Mise en place d’une Pré-Retraite pour les Agriculteurs Ultramarins

Un rapport sénatorial publié en juin 2023 qui recommande la réintroduction d’un mécanisme de préretraite pour les exploitants agricoles des départements d’outre-mer. Ce rapport, fruit de quatre mois de travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer, a été élaboré avec la participation des principaux acteurs agricoles des cinq départements concernés, y compris la DAAF, les Chambres d’Agriculture, la SAFER, et les syndicats d’agriculteurs.

De 1998 à 2012, le dispositif de préretraite a prouvé son efficacité à La Réunion en libérant 2000 ha de terres agricoles, permettant l’installation de 103 jeunes agriculteurs et l’agrandissement de 183 exploitations. Le rétablissement de ce dispositif est crucial pour maintenir l’activité agricole en lutte contre le mitage des parcelles et pour garantir la transmission des exploitations d’une génération à l’autre.

Nous sollicitons donc un soutien urgent pour la remise en place de ce mécanisme, qui est non seulement socialement bénéfique, mais aussi essentiel pour la pérennité et le développement durable de notre agriculture.

3. Formule de Calcul de la Richesse Canne à Sucre : Une Formule Obsolète et

Injuste qui date de 40 Ans : Depuis 2017, la filière sucrière réunionnaise a révisé l’écart technique de 2,8 à 2,6 sans qu’aucune expertise scientifique neutre n’ait justifié cette modification. Cette révision, bien que mineure en apparence, a des répercussions importantes sur la rémunération des planteurs. De plus, la formule de calcul de la richesse canne, inchangée depuis près de 40 ans, ne reflète plus les réalités actuelles de la production. Elle pénalise les producteurs en intégrant le taux de fibre dans le calcul, alors même que la fibre est valorisée par les industriels pour la production d’énergie.

Il est crucial que cette formule soit révisée pour garantir une rémunération équitable des planteurs et que les négociations se fassent dans la transparence totale. Monsieur Jean-Hugues RATENON a pris note de ces préoccupations et s’est engagé à soumettre ces questions à l’Assemblée Nationale ainsi qu’aux ministères de l’Agriculture et des Outre-mer. Nous attendons maintenant des actions concrètes pour résoudre ces problèmes critiques qui menacent gravement l’avenir de nos agriculteurs.

Nous restons mobilisés et continuerons de suivre de près l’évolution de ces dossiers. Nous informerons le public des développements futurs concernant ces enjeux cruciaux pour l’agriculture réunionnaise.

Notre engagement reste total pour défendre les intérêts de nos agriculteurs et garantir leur avenir.

Jean Michel MOUTAMA

Président de la CGPER