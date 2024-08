Cinq requins-tigres capturés en juillet

Le Centre Sécurité Requin a dévoilé les données actualisées du Programme Réunionnais de Pêche de Prévention (PR2P) pour le mois de juillet 2024. Selon la synthèse, les opérations de pêche préventive ont été menées sur plusieurs jours dans des zones clés, dont Saint-Leu (12), la baie de Saint-Paul (11), Saint-Gilles (11), L’Étang-Salé (11), Saint-Pierre (11), Trois-Bassins (8) et autres (10).

Le programme a mobilisé des techniques de pêche spécifiques, comme les palangres horizontales de fond (PHF) et les palangres verticales avec alerte de capture (PAVAC), pour maximiser l’efficacité de la surveillance et de la capture des requins ciblés. En juillet, 11 déclenchements de PAVAC ont été recensés. Cinq requins-tigres, dont trois femelles et deux mâles, ont été capturés en juillet.

En plus de ces captures ciblées, quatre espèces accessoires ont été relâchées vivantes, afin de minimiser l’impact sur la biodiversité marine. Il s’agit d’une raie-guitare, d’un requin-marteau halicorne, d’un requin sagrin et d’un vivaneau maori. La grande raie-guitare capturée à Saint-Leu avait déjà une marque acoustique. C’est la troisième fois que cet animal est capturé à Saint-Leu depuis fin mars 2024. Le taux de survie des espèces accessoires capturées atteint ainsi 84,8 % depuis le début du programme pour la période 2022-2026.

Depuis août 2022, le PR2P a permis la capture de 105 requins, dont 95 requins-tigres et 10 requin-bouledogues. Au total, près de 47 890 heures de pêche ont été cumulées, soulignant l’ampleur des efforts déployés pour sécuriser les eaux réunionnaises.