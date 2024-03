Bien vieillir : Pose de la première pierre du premier béguinage de La Réunion

Le communiqué :

Hier a eu lieu la pose de la 1ère pierre du premier Béguinage de la Réunion, une innovation en matière de logement des séniors, pour le bien-vieillir ensemble. Cet événement s’est tenu à la Ravine des Cabris, sur la commune de Saint-Pierre, avec les porteurs du projet, les voisins, des représentants politiques et les partenaires financiers.

Initié par l’association Vivre en Béguinage, ce concept d’habitat inclusif se présente comme une réponse concrète aux défis de l’isolement et de la perte d’autonomie, problématiques de plus en plus prégnantes dans une population où les personnes âgées de 60 ans ou plus représentent désormais 21 % des habitants. Dès 2025, le Béguinage de La Ravine proposera 27 logements organisés autour d’un jardin et d’espaces de vie communs, conçus pour préserver l’indépendance des résidents tout en favorisant des liens sociaux étroits.

Vincent Bel, cofondateur de Vivr’alliance et de Vivre en Béguinage, a partagé sa vision d’un habitat qui non seulement prolonge l’autonomie des seniors mais crée aussi un environnement stimulant, sécurisé et adapté, où l’esprit de voisinage et d’entraide prévaut. Le projet s’inscrit dans une démarche de bien vivre ensemble, en mettant en place des actions favorisant la prévention santé, la préservation de l’autonomie et l’inclusion sociale.

La manifestation s’est déroulée en présence de Simone Rouvrais, adjointe aux affaires sociales de la mairie de Saint-Pierre, Thérèse Ferde, conseillère départemental, et Virginie Gobalou Erambranpoulle, conseillère régionale déléguée à la Politique du logement et de l’habitat. Des partenaires financiers, Pascal Quineau, président de Crédit-Agricole Mayotte – La Réunion, et Alexandre Profit de la Banque des Territoires étaient également présents, témoignant de l’engagement communautaire et institutionnel envers ce projet innovant.

La pose de la première pierre symbolise non seulement le début des travaux de construction mais aussi l’espoir d’une nouvelle façon de vivre la retraite à la Réunion, dans un cadre qui privilégie le lien social et le bien-être des aînés.

Avec cette initiative, la Réunion se positionne à l’avant-garde du soutien aux seniors, en offrant une alternative tangible à l’isolement et en promouvant une société plus inclusive et solidaire. Le Béguinage de La Ravine s’annonce comme un modèle durable pour le bien-vieillir, où chaque résident peut vivre une retraite pleine et enrichissante, entouré d’une communauté bienveillante.