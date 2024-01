Belal : La Réunion placée en alerte orange à 19h ce samedi, les centres d’hébergement de Saint-Paul prêts à accueillir

Communiqué de la préfecture

Le Préfet de La Réunion a décidé de placer l’île de La Réunion en alerte orange cyclonique à 19h ce samedi 13 janvier 2024 en raison de l’approche de la tempête tropicale modérée BELAL située à 575 km/h au secteur nord de La Réunion.

Au vu des éventuelles dégradations météorologiques, la Municipalité et les équipes communales sont déjà pleinement mobilisées dans les différents Bassins de vie, sur tout le territoire. C’est pourquoi, dans une logique d’anticipation, le Maire de la Ville, Emmanuel SÉRAPHIN, a pris la décision d’armer 11 centres d’hébergement de la Commune. Ils ont déjà été préfigurés. Le PC Orsec sera activé dès 19h00 au déclenchement de l’alerte orange.

Le passage ce samedi 13 janvier 2024 à 19h00 en alerte orange “Je me prépare : Danger dans les 24 heures” signifie qu’un événement de nature cyclonique (tempête tropicale ou cyclone) évolue dans la zone et représente un danger pour La Réunion dans les 24 heures qui suivent. Aussi, il est demandé à la population de suivre les consignes de sécurité suivantes :

– Tenez-vous informé.

– Tous les établissements scolaires et les crèches ferment, mais l’activité économique continue.

– Rentrez les objets que le vent peut emporter.

– Rentrez vos animaux.

– Protégez vos portes et fenêtres (volets, planches…).

– Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles, médicaments…).

– Vérifiez l’adresse et le téléphone du centre d’hébergement le plus proche.

– Préparez une évacuation éventuelle.