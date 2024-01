Belal : La FCPE propose d’aider les familles des élèves sinistrés

Le communiqué :

Suite au passage du cyclone Belal, où notre île vient de vivre un évènement météorologique exceptionnel, nos premières pensées de solidarité, de soutien et de réconfort s’adressent à la population réunionnaise. À l’aube de cette rentrée scolaire, la FCPE de la Réunion est présente aux côtés de ses adhérents et des familles, encore trop nombreuses, qui ont subi de nombreux dégâts des eaux et inondations à l’intérieur de leur domicile et demeurent toujours dans l’attente de la remise en service de l’eau potable et de l’électricité.

À moins d’une semaine de la reprise des cours, ces différentes situations peuvent compliquer le quotidien des élèves qui, de ce fait, n’abordent pas la rentrée scolaire de manière sereine, ni dans des conditions idéales pour étudier.

La FCPE974 tient à rappeler à ses adhérents et à l’ensemble des parents d’élèves qu’il existe des dispositifs d’aides financières tels que les fonds sociaux des collèges et des lycées. Ces fonds peuvent être sollicités par tout parent, quelle que soit sa situation financière, et sont dédiés à remédier aux besoins scolaires des élèves.

Les administrateurs départementaux de la FCPE974 sont présents, mobilisés et se tiennent à la disposition des parents d’élèves afin de les informer, les accompagner et les assister dans leurs démarches. N’hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par mail à l’adresse suivante : cdpefcpe974@gmail.com. À partir de lundi, dans les établissements où nous sommes présents, vous pourrez également vous adresser à nos représentants et aux élus de la FCPE974.

Enfin, la FCPE974 est vigilante quant aux conditions de rentrée et a sollicité un rendez-vous à ce titre avec Monsieur le Recteur. Nous vous ferons un retour de cet entretien