Belal, Candice et intempéries : Janvier 2024, 3e mois le plus pluvieux en 50 ans

La Réunion a connu son troisième mois le plus pluvieux depuis 50 ans (derrière 1980 et Hycianthe ainsi que 2018 avec Berguitta et Ava). Le cyclone Belal a été suivi par la tempête Candice ainsi que des épisodes de fortes pluies. L’île, et notamment le Sud, a connu une période humide de plus de deux semaines.

Il a plu 2,5 fois plus que la moyenne et le cumul moyen dépasse les 1.000 millimètres. Des records de pluviométrie ont été battus, notamment à Grand Galet (4,5 fois la normale) avec 2.388 mm), à la Plaine des Makes (4,8 fois la normale) avec 1.782 mm, au Tévelave (4,5 fois la normale) avec 1.429 mm et le Baril (avec 2,9 fois la normale) devant les 1.344 mm)

En moyenne sur le département, avec une pluviométrie d’environ 2,5 fois la normale et un cumul moyen insulaire dépassant tout juste 1000 mm, janvier 2024 se place au 3e rang des mois de janvier les plus pluvieux en plus de 50 ans de mesures, derrière janvier 1980 (marqué par l’épisode historique HYACINTHE) et janvier 2018 (marqué par la tempête BERGUITTA et la périphérie du cyclone AVA), mais juste devant janvier 2002 (cyclone DINA). On peut trouver une certaine ressemblance avec 2018 où les zones Sud et Sud-Est avaient aussi été particulièrement touchées. Les principales séquences pluvieuses de ce mois de janvier 2024 se sont déroulées suivant la chronologie ci-dessous : BELAL : du 13 au 16 janvier,

CANDICE : du 23 au 26 janvier,

Pluies orageuses du 27 au 31 janvier avec comme paroxysme la nuit du 28 au 29 (séquence se clôturant par un 1er février encore bien arrosé).

Janvier 2024 dans le club des 1000 mm Si l’épisode BELAL, en milieu de mois, a apporté un arrosage copieux sur une large partie de l’île (hormis la frange côtière sud-ouest plus abritée), les épisodes de la dernière décade du mois se sont concentrés sur la moitié sud, aboutissant à des cumuls totaux sur l’ensemble du mois particulièrement remarquables voire localement exceptionnels sur le Sud de l’île (jusqu’à 2388 mm à Grand Galet, sur les contreforts sud-ouest du massif du Piton de la Fournaise). Les cumuls mensuels y atteignent parfois 4 à 5 fois la pluviométrie observée en moyenne au cours d’un mois de janvier « standard » et tutoient localement les records : 2388 mm à Grand Galet (4,5 fois la normale), record absolu pour la station battant les 2275 mm de janvier 1980 et les 2196 mm de janvier 2018, dépassant aussi les 2174 mm de février 2007 (GAMEDE),

2298 mm à La Crête (4,3 fois la normale), juste derrière les 2367 mm de janvier 1980,

1782 mm à la Plaine des Makes (4,8 fois la « normale »), devant les 1446 mm de janvier 2018,

1429 mm au Tévelave (4,5 fois la normale), record battant les 1297 mm de janvier 1980,

1344 mm au Baril (2,9 fois la normale), devant les 1224 mm de février 2007. NB : Lors de l’épisode de référence de janvier 1980 (HYACINTHE), des cumuls mensuels astronomiques de l’ordre de 4000 à 6000 mm avaient été mesurés dans les hauts de l’intérieur de l’île (6177 mm au cratère Commerson, 5295 mm à Grand-Ilet !), soit environ 3 fois plus qu’en janvier 2024.

Le « club des 1000 mm » est composé des mois qui dépassent 1000 mm en moyenne sur l’ensemble de l’île (moyenne de 30 stations) depuis 1972. A ce jour, ils sont 10 : janvier 1980 : 2307 mm (Hyacinthe)

février 1987 : 1535 mm (Clotilda)

février 2007 : 1441 mm (Gamede)

février 1998 : 1388 mm (fortes pluies)

février 1982 : 1152 mm (Gabrielle)

février 1985 : 1147 mm (Gerimena)

janvier 2018 : 1086 mm (Ava, Berguitta)

février 1993 : 1070 mm (fortes pluies)

mars 2006 : 1025 mm (Diwa)

janvier 2024 : 1005 mm (Belal, Candice, fortes pluies)

Il n’y a jamais eu 2 mois dans la même année dépassant ce seuil des 1000 mm. Si on « descend » le seuil à 750 mm, on a eu février et mars 1993, ainsi que janvier et mars 2018. Le reste de cette saison des pluies nous dira donc si 2024 entre dans ce club fermé des années avec 2 mois à plus de 750 mm dans l’année.

Séquence BELAL Voir l’article : https://meteofrance.re/fr/actualites/le-cyclone-tropical-belal

Séquence CANDICE La Réunion a subi l’influence périphérique de la tempête tropicale CANDICE, dont le déplacement très lent à proximité de l’île Maurice entre la nuit du 23 au 24 janvier et la nuit du 24 au 25 a permis de drainer durablement une masse d’air très chaude et humide qui est venue se heurter au relief de l’île intense dans un flux de sud persistant, y apportant d’importants cumuls de précipitations. Les pluies se sont donc concentrées sur les versants exposés de la moitié sud, tandis que la moitié nord a été abritée sous le vent du relief. Les plus fortes intensités pluvieuses se sont produites dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 au moment des vents les plus soutenus combinés à une alimentation humide plus efficace. Entre le 25 au soir et vendredi 26, même si la tempête s’est éloignée au sud-sud-est des Mascareignes, La Réunion a continué à baigner dans l’enveloppe d’air chaud et humide des jours précédents, dans un flux de sud-ouest plus faible mais continuant à alimenter les mêmes zones en humidité. Ainsi, de nouvelles averses se sont produites le vendredi après-midi, d’intensité moindre mais se produisant sur des sols saturés.

Au final, cet épisode a donné des cumuls de 600-800 mm sur les hauts du Sud, localement plus sur les hauts de Saint-Joseph et du Sud-Ouest. Grand-Coude : 865 mm dont 612 mm en 48h (record : 981 mm en 48h en janvier 2018),

Le Dimitile : 807 mm dont 674 mm en 48h,

Tevelave : 740 mm dont 502 mm en 48h (record : 624 mm en 48h en janvier 2018). À ce stade, la combinaison BELAL+CANDICE a donné des cumuls remarquables de l’ordre de 1200-1600 mm sur une vaste zone allant des Makes au volcan, en passant par les hauts du Tampon et la Plaine des Cafres, et jusqu’aux hauts de Saint-Joseph. Les sols étaient alors gorgés d’eau et les bassins saturés. Mais le mois n’était pas terminé. Janvier 2024 n’avait pas dit son dernier mot…

Séquence des Fortes pluies orageuses sur le Sud et le Sud-Est en fin de mois (paroxysme dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 janvier) Suite à l’épisode pluvieux du 23 au 26 janvier en marge de la tempête tropicale CANDICE ayant apporté des pluies significatives sur une grande moitié sud de l’île, la situation météorologique est restée instable aux abords de La Réunion le week-end du 27-28 janvier. Un axe faiblement dépressionnaire s’est mis en place au nord et au nord-est immédiat de l’île le samedi 27 janvier. Au sud de cet axe, une masse d’air très humide a stagné sur les Mascareignes et une poussée d’alizés de sud-est s’est mise en place en journée du 28 janvier au sud-ouest de La Réunion, donnant des conditions propices à la formation des orages dans le secteur Réunion-Maurice.

À La Réunion, la situation a commencé par une évolution diurne qui s’est mise en place sur les pentes du Sud en milieu d’après-midi du dimanche 28 janvier. Les pluies associées, débordant sur certaines zones littorales de Saint-Pierre et de l’Étang-Salé, ont très vite occasionné les premiers débordements de ravines et inondations localisées compte tenu des sols gorgés d’eau suite aux épisodes BELAL et CANDICE. La situation s’est aggravée à partir de 18h avec la mise en place de cellules pluvio-orageuses se régénérant sur place alors qu’un vent modéré de secteur sud-est venant de la mer entretenait leur alimentation en air humide. Des pluies très intenses ont alors sévi sur les contreforts sud et est du Piton de La Fournaise, des hauts de Petite-île aux hauts de Sainte-Rose en passant par Saint-Joseph. Les pentes externes sud du Piton des Neiges (L’Entre-Deux, les hauts de Saint-Louis à Saint-Leu) ont subi une situation comparable de stationnarité des cellules mais d’une ampleur moindre que ce qui a été observé sur la région Sud-Est. Bien que présentant des fluctuations en intensité à partir de 21h, l’épisode pluvieux a décliné franchement à partir de 1h du matin et les quelques pluies résiduelles, qui ne concernaient plus que les zones littorales, se sont définitivement estompées entre 3h et 4h du matin.