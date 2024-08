Bangladesh : Le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus pour diriger un gouvernement intérimaire

Si son nom circulait depuis plusieurs jours dans le pays, la confirmation est venue hier soir d’un communiqué de la présidence de la République du Bangladesh. Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006, a été désigné par les chefs de l’armée, le président et les représentants du mouvement « Students Against Discrimination » [les étudiants contre les discriminations, ndlr] pour diriger un gouvernement provisoire le temps que des élections soient organisées. Le communiqué précise que la formation de ce gouvernement doit être rapide afin de » surmonter la crise ». De son côté, le nouveau premier ministre a confirmé avoir accepté le poste. « J’ai toujours mis la politique à distance. Mais aujourd’hui, s’il faut agir au Bangladesh, pour mon pays, et pour le courage de mon peuple alors je le ferai », précise l’économiste dans une déclaration à l’AFP.

Depuis plusieurs semaines, de violentes manifestations opposaient étudiants et forces de l’ordre. Les violences étaient encore montées d’un cran, avec des tirs à balles réelles contre les étudiants. Ces derniers protestaient contre un système de quotas dans la fonction publique pour les familles des « combattants de la liberté » (ceux ayant participé à la lutte pour l’indépendance contre le Pakistan dans les années 1970). Malgré son abrogation devant l’opposition, ces quotas étaient devenus le symbole de la corruption et du népotisme du régime de Sheikh Hasina. Celle qui a dirigé le pays durant près de 15 ans a tenté de s’accrocher au pouvoir jusqu’au bout, et ce sont les militaires qui ont dû la convaincre d’abandonner la direction du Bangladesh. D’après les informations des médias locaux, elle aurait trouvé refuge chez le voisin indien, un ami de longue date du régime en place à Dacca.