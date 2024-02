Balance ton élu

Monsieur Hubert,

En tant que citoyenne engagée et femme active dans notre département, je refuse de rester silencieuse face à votre comportement lors du récent conseil municipal. Votre intervention du mercredi 07 février, où vous avez délibérément attaqué l’élue en charge des affaires féminines, m’a profondément offensée.

Votre attitude arrogante et méprisante est inacceptable. Était-il vraiment nécessaire de la dénigrer de manière aussi flagrante et de vous comporter avec tant de condescendance ? En vous attaquant à elle, vous avez insulté toutes les femmes présentes. Votre comportement lors de la discussion sur la parité homme/femme démontre clairement qu’il reste encore beaucoup à faire sur ce sujet, et vous incarnez le pire exemple en la matière.

Je refuse de tolérer votre attitude irrespectueuse et dégradante envers les femmes et j’exige que vous preniez conscience de vos actions et que vous changiez votre comportement à l’avenir. Les femmes méritent un respect total et votre comportement honteux ne fait que souligner la nécessité de lutter pour l’égalité des genres.

Sabine Grondin