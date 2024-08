Alerte de sécurité chez Zeop

Le fournisseur d'accès à Internet réunionnais Zeop a alerté ses clients d'un risque de piratage. La direction assure que le diagnostic réalisé sur ses serveurs permet d'affirmer que les données personnelles des clients "n'ont pas été compromises". La plus grande prudence est tout de même recommandée.

Zeop annonce à ses abonnés avoir été « victime d’une attaque informatique qui aurait pu conduire à l’exfiltration de vos données personnelles ». Contactée par nos soins, la direction affirme que les contrôles réalisés ont permis d’écarter les soupçons de vol des données personnelles des clients.

À noter que le FAI (fournisseur d’accès à Internet) n’a pas fait l’objet d’une attaque massive contre ses serveurs. La direction indique qu’il s’agit d’une alerte de sécurité après la fuite de données d’un employé via son ordinateur personnel. Le système de surveillance a donc détecté cette anomalie et a pu permettre un renforcement des services de sécurité avant une possible cyberattaque. Zeop assure par ailleurs ne pas avoir subi de perturbations sur ses services.

Zeop a cependant dû signaler l’incident à la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire qui a été confiée à l’Office anti-cybercriminalité (OFAC) de La Réunion.

Dans le cadre du protocole de sécurité de la CNIL, Zeop a prévenu ses clients de cette alerte de sécurité. Et cela même si le FAI assure qu’aucune des données de leurs clients n’a été exfiltrée. Le message envoyé aux abonnés vise à rappeler les mesures de sécurité alors que les cyberattaques et tentatives d’escroquerie se multiplient. La société de diffusion d’Antenne Réunion a été attaquée la semaine dernière et la chaîne de télévision privée en subit toujours les conséquences.

À la demande de la CNIL, Zeop alerte donc les internautes qui utilisent son réseau sur les risques d’attaque : « Les conséquences potentielles concernent des tentatives d’escroqueries, d’usurpation d’identité, voire d’hameçonnage via des mails ou notifications frauduleuses pour obtenir vos numéros de comptes ou des mots de passe. Cybermalveillance.gouv.fr recommande d’être particulièrement vigilant face à tout appel téléphonique ou message (mail, SMS) qui pourrait utiliser vos données personnelles compromises. »