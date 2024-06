Agriculteurs dans le rouge : Le président de l’UPNA compte dormir à la DAAF

Une poignée d’agriculteurs a répondu ce matin à l’appel au rassemblement devant la DAAF lancé par l’UPNA. A l’issue d’une réunion tenue ce matin dans les locaux de la DAAF, le syndicat agricole dit se sentir “écouté plutôt qu’entendu”.

Concernant les aides pour la filière fruits et légumes liées au cyclone Belal, le paiement est en cours à partir d’aujourd’hui. Pour la canne, il faut attendre la fin de la campagne sucrière. Les 278 dossiers concernant les aides liées à la sécheresse 2022 pour la filière cannes sont mis en paiement ce jour. Pour les autres aides, il faudra encore patienter, liste l’UPNA.

Face aux difficultés financières du secteur et auxquelles le président du syndicat se dit lui-même confronté, Dominique Clain annonce dormir sur place dans les jardins de la DAAF.

Producteur de cannes à sucre et de bananes, il dit se retrouver aujourd’hui dans l’impasse. “On a été écouté, sans plus. Mes comptes sont à zéro, j’ai de la main d’œuvre à payer, du matériel à réparer. Toutes mes factures sont à jour, mais je me retrouve à découvert. Aujourd’hui mon exploitation est à l’arrêt”, lance-t-il avant de poursuivre : « je dors sur place, les discussions sont toujours pareilles, on nous dit que c’est dans les tuyaux, il faut croire que ce sont de longs tuyaux. Tant que je n’aurais pas eu de versement, je compte rester sur place », nous annonce-t-il.